Successo per la XII Festa del Donatore dell'Avis Partanna. Ospite d’onore Valeria Formentano, nipote del Dr. Vittorio Formentano fondatore dell’AVIS nazionale

di: Comunicato Stampa - del 2020-02-18

Si è svolta anche quest’anno la Festa del Donatore, nelle Scuderie del Castello Grifeo, alla presenza di un numerosissimo pubblico che ha gremito la grande e splendida sala. E’ stata una delle più belle e partecipate manifestazioni organizzate dalla locale Sezione dell’Avis. Ideale vetrina per i donatori partannesi.

L’Avis di Partanna ha confermato la qualità dell’organizzazione di un evento bello e apprezzatissimo in tutti i suoi aspetti. Quest’anno hanno presenziato illustri ospiti, Dante Belotti - Presidente della Sezione Avis di Sesto San Giovanni (MI), Luca Grechi - Vice Presidente della Sezione di Milano, Gaetano Barbera ( giovane di origine partannese) - Vice Presidente dell’Avis Provinciale di Milano. Ad ognuno di loro il Presidente Ninni Battaglia ha consegnato una targa in ricordo della manifestazione.

La vera sorpresa è stata quella di avere come ospite d’onore la Signora Valeria Maddalena Formentano, nipote del Dottor Vittorio Formentano, illustre ed emerito fondatore dell’Avis. Il suo intervento ha suscitato grandissimo interesse nei presenti, per la testimonianza che ha dato e per il messaggio che ha lanciato. Ha elogiato l’operato del gruppo di lavoro che c’è nell’Avis partannese, dicendosi entusiasta di aver trovato una tale realtà, a suo dire rara per impegno e abnegazione.

La consegna di una targa ricordo, da parte del Presidente a nome di tutti gli avisini partannesi, ha testimoniato la riconoscenza che tutti hanno nei suoi confronti per essere stata presente e testimone di solidarietà. La Signora Formentano ha voluto donare all’Avis di Partanna un prezioso volume - Il 50° della Fondazione dell’Avis -, a cui ha lavorato il nonno, Dott. Vittorio Formentano, alcuni mesi prima di morire.

Si sono susseguiti gli interventi del Presidente dell’Avis Provinciale di Trapani, Francesco Licata e del Dirigente responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, Renato Messina. Entrambi hanno elogiato l’Avis di Partanna che grazie all’impegno dei suoi donatori ha raggiunto risultati notevoli, con indice di donazione altissimo, al di sopra di ogni aspettativa, distinguendosi particolarmente in provincia.

Infatti nel 2019 sono state raccolte ben 1.064 sacche di sangue intero, di piastrine e di plasma. Un risultato senza precedenti per una cittadina quale Partanna. È intervenuto il Sindaco, Nicolò Catania, che ha portato il saluto di tutta l’amministrazione. Ha voluto sottolineare l’importanza di avere nella nostra cittadina associazioni come l’Avis che con le loro iniziative favoriscono aggregazione sociale e servono a sensibilizzare la gente ai valori della solidarietà.

Sono stati premiati i bambini e i ragazzi delle scuole partannesi che hanno vinto il Concorso “Disegna la solidarietà” – Premio Don Tanino Aiello. Primo premio per la Scuola Primaria - 1 tablet - a Ludovica Tigri Primo premio per la Scuola Secondaria - 1 telefonino - a Vanessa D’Angelo. I bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati e guidati dalle loro maestre, hanno aperto la serata con i loro canti a tema, emozionando il pubblico presente.

Nel corso della serata sono stati proiettati dei video di sensibilizzazione per coloro che ancora non si sono avvicinati alla donazione di sangue. Si è proceduto alla premiazione dei donatori, con l’assegnazione delle benemerenze e dei distintivi. Ancora una volta hanno collaborato, per l’accoglienza e il buffet, alcuni alunni partannesi frequentanti l’Istituto Alberghiero “V. Titone” di Castelvetrano.

A conclusione della serata il presidente Antonino Battaglia ha voluto ringraziare tutti i presenti, gli illustri ospiti, i donatori e il direttivo per aver contribuito alla buona riuscita di questa bella manifestazione.