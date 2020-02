Mensa scolastica a Partanna. Aggiudicato l'appalto per il 2020 e il 2021

di: Redazione - del 2020-02-20

Il Comune di Partanna aggiudica la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per un importo pari a circa 107 Mila Euro. La gara, con base d’asta di € 120.700, riguardava le classi di scuola dell’infanzia per il periodo presunto 21.02.2020-31.05.2020 e per l’anno scolastico 2020/2021 per le classi di scuola dell’infanzia e per la scuola secondaria di I° grado. Aggiudicataria della gara la ditta Bitti s.r.l.