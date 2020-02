Mamme e figlio per una domenica "speciale" a Selinunte. Sdraio, corde, taniche e non solo via dalla spiaggia dell'Acropoli

del 2020-02-17

La passeggiata domenicale a Marinella di Selinunte nelle giornate di sole è un must per molti castelvetranesi e non solo. Mamme, papà e figli sono soliti passeggiare lungo la borgata ed in particolare nei pressi di Piazza Scalo di Bruca. Una idea più particolare per una passeggiata l’ha avuto una mamma castelvetranese Liliana D'Incerto la quale, insieme al figlio Jason di 12 anni, ha pensato bene di fare una passeggiata ecologica nei pressi dell’Acropoli di Selinunte. Il risultato? Hanno raccolto a mano diversi sacchetti di rifiuti, sdraio in plastica, metà di un cassonetto di rifiuti in plastica, corde e non solo.

“Nessun gesto eroico ma solo un atto d’amore per Selinunte nella speranza che anche altri facciano lo stesso”. Apprezzamenti e complimenti verso la giovane mamma e per il piccolo Jason da parte dei passanti al termine della passeggiata ecologico.