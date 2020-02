Il 14 Marzo appuntamento con il XXI Memorial Girolamo Procopio sugli arenili di Triscina/ Tre Fontane

del 2020-02-17

Il 14 Marzo prossimo l’ A.S.D. Polisportiva Selinon Castelvetrano darà inizio al XXI Memorial Girolamo Procopio che si disputerà sugli arenili di Triscina/ Tre Fontane. Una emozionante gara di pesca, nello specifico di Surfcasting, tecnica conosciuta anche come pesca dalla spiaggia. Saranno attesi pescatori sportivi provenienti da tutta la Sicilia che se la giocheranno per aggiudicarsi il primo posto di una premiazione ricchissima.

Saranno premiati, infatti, tutti i primi e i secondi di settore oltre alla preda più grossa con trofei, canne ed attrezzatura da pesca di vario genere con marchio Maver, famosissima e gloriosa azienda italiana. Questa 21esima edizione trova forza grazie al grandissimo risultato ottenuto l’anno precedente dove sono stati accolti più di 200 atleti e le previsioni per l’anno in corso ipotizzano ancora più presenze.

Una grande festa, ricca sempre di emozioni, dove lo stare assieme condividendo questa grande passione è l’elemento essenziale per gli obiettivi della storica Polisportiva Selinon di Castelvetrano. Gli atleti si raduneranno presso l’Althea Palace Hotel (Svincolo autostrada A29) dove al fine gara torneranno per partecipare alla premiazione e cenare in compagnia di tanti campioni.