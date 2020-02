Mercati in fibrillazione tra crisi politiche, turbolenze finanziari e non solo

di: Luca Beni - del 2020-02-17

Una settimana turbolenta per Piazza Affari, caratterizzata da performance negative su tutta la linea, decisamente sotto-performanti rispetto alle altre Borse Europee. Una situazione negativa che vede in testa alla classifica le azioni Unicredit in calo del 3%. Un ribasso che trascina con sé anche l’indice FTSE MIB, in calo dello 0,58%.

Ma quali sono le motivazioni sottostanti questa settimana nera?

Crisi politica in Italia?

Una domanda che sta viaggiando per tutto il Paese: siamo di fronte ad una nuova crisi politica dopo i disastrosi eventi di inizio Agosto 2019?

Il nuovo governo giallo-rosso è da poco in funzione e ha già visto due grosse dimissioni minare le fondamenta della sua stabilità. Entrambe hanno coinvolto ministeriali di una delle due forze politiche al governo:

- Dapprima le dimissioni del Ministro dell’Istruzione Fioramonti, dopo appena 100 giorni di ministero, in seguito alla Legge di Bilancio che prevedeva un taglio di 3 miliardi di euro all’Università e alla Ricerca;

- In seguito le dimissioni di Luigi di Maio da capo politico del Movimento 5 stelle, dimissioni che il Ministro degli Esteri ha giustificato come una specie di passaggio del testimone alle nuove leve del Movimento;

Una fase di transizione del nostro paese, dunque? O una crisi che assumerà proporzioni ancora maggiori nel breve termine?

Si ricorda ancora una volta che in tutto questo continuano a far scalpore sui social le imprese dis-onorevoli dell’ex-Ministro degli Interni Matteo Salvini, impegnato a sponsorizzare la campagna elettorale in Emilia Romagna attraverso citofonate ai cittadini italiani.

Crisi politica e turbolenze finanziarie: il nesso

Stabilità, è questa la parola d’ordine dell’Unione Europea ormai da anni. La ripresa economica e finanziaria in seguito alla crisi del 2008 si può tranquillamente dire che non sia stata mai completamente portata a termine.

Sotto la guida dell’ex-Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, si è riuscito a superare il peggio, questo sì, ma il compito che la nuova Presidentessa, la Lagarde, si trova ad affrontare non è meno gravoso.

Nel centro del mirino vi è sempre l’Italia, paese che alla stabilità sembra non voler dare poi tutto questo peso: uno stato di campagna elettorale costante, con le reti televisive coinvolte fino ai talloni nella diffusione delle scaramucce politiche tra le parti in gioco.

La notizia delle dimissioni di Luigi di Maio non potevano non preoccupare l’Europa, e la preoccupazione dell’UE, da che mondo è mondo, assume immediato carattere finanziario. Lo Spread Btp-Bund è salito a quota 170 in questi giorni e ha trascinato con sé il settore finanziario italiano.

Azioni Unicredit: il parere di edilbroker.it

In tutto questo, arriva la battuta d’arresto per le azioni Unicredit, la seconda dopo Agosto 2019. Un calo del 3% che non si giustifica affatto sulla base dei dati societari, visto che le azioni Unicredit puntavano in alto nelle scorse settimane e rischiavano di sfondare la Resistenza dei 13 euro.

Nonostante questo il titolo resta solido e, come avvenne mesi fa, anche in questa situazione non vi è alcun dubbio che, superato anche questo segnale di cedimento il titolo possa riprendere a crescere, trascinando con sé anche l’indice FTSE MIB.

Il calo del titolo dai 12,98€ del 21 Gennaio, difatti, non è destinato a durare e lo testimoniano i rating emessi da Goldman Sachs sul titolo. L’agenzia statunitense, infatti, ha rinnovato la valutazione “buy” sul titolo, con target price che è stato addirittura incrementato, dai 17,5€ di fine anno ai 18€ per azione.