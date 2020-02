CVetrano: lavori ad una cabina elettrica, divieto di transito in via Bonsignore

del 2020-02-17

Si informa la cittadinanza che, al fine di consentire alla società E- distribuzione SPA di eseguire dei lavori di ammodernamento di una cabina elettrica, il Comandante della Polizia Municipale ha ordinato, in via temporanea, il divieto di transito veicolare nella via Bonsignore ed il divieto di sosta con rimozione coatta nella predetta via di fronte al numero civico 3.

Il divieto è previsto per la giornata del 19/2/2020, dalle ore 8,00 alle ore 19,00.