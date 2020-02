Buche per le vie di Castelvetrano tra storia, etimologia e speranze

di: Simonetta Schillaci - del 2020-02-19

Passeggiando per le vie di Castelvetrano sembra di essere catapultati indietro nel baratro del tempo perché, nonostante alcuni lavori di ripristino, enormi buche inghiottono macchine e motorini che poi riaffiorano avvolti da nubi biancastre di fanciullesca e Disneyana memoria.

Già in età romana costruire una strada richiedeva diverse operazioni lunghe e complesse, poiché particolare e minuziosa attenzione veniva riservata alle fondazioni, che dovevano resistere al passaggio di carri che trasportavano grandi carichi e dovevano permettere alla strada stessa di durare il più a lungo possibile con il minimo di interventi per la manutenzione.

Poi un secolo fa una semplice ma stupefacente invenzione ricoprì le strade del bel paese con una coltre nera e puzzolente dal nome inquietante e sconosciuta ai più: il catrame. Visto l’elevato costo del petrolio si utilizzò un materiale più povero per ricoprire le strade: il catrame liquido proveniente dalla distillazione secca del carbone per la formazione del gas.

Spontanea la domanda di molti del perché il manto stradale non sia più longevo come nella antica Roma, ma qui come nel resto d’Italia sia un patchwork multicolore. Scrollate di dosso le lamentele legate a chi gestisce la stanza dei bottoni e le spiegazioni idrogeologiche, non rimane che affidarsi alla fantasia legata all'etimologia della parola “strada”!

Forse proprio l’etimologia è artefice del suo triste destino, forse una strana sorte segna proprio il cambio del suo significante: infatti il termine “strada” deriva dall’espressione latina “via silice strata" cioè la “via ricoperta con la pietra”, poi la via è divenuta “rupta”, cioè la rotta intesa come tragitto che pellegrini e commercianti continuavano a seguire .

Forse il tranello sta proprio lì: nell ‘intendere la parola rotta come “dissestata", forse tali saranno destinate a rimanere le nostre strade a causa della normale quanto ineluttabile trasformazione linguistica.

A noi cittadini non ci rimane che aspettare fiduciosi in un nuovo cambio linguistico o che nuovamente si avverta la necessità di lastricare per evitare fanghiglia e polvere magari imitando i pionieri dell’ingegneria stradale!