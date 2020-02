Scatti d’autore a Selinunte nel ricordo di Calogero Varvaro

di: Giuseppe L. Bonanno - del 2020-02-23

Franco Stella ebbe, tra l’altro, il merito di acquisire e conservare l’archivio fotografico, soprattutto selinuntino, di un altro fotografo, Calogero Varvaro, che per molti anni, nella seconda metà del secolo scorso ebbe uno studio fotografico a Castelvetrano, in via Garibaldi.

Anche di C. Varvaro, pubblichiamo alcune foto selinuntine: Tempio C di Apollo (f. 6-7); Tempio G di Zeus (f. 8); Tempio E di Hera (f. 8-10).