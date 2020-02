CVetrano, scoppia una rissa in strada. Sul posto l’Ambulanza e Forze dell’Ordine

di: Redazione - del 2020-02-18

Una violenta rissa si è scatenata questo pomeriggio a Castelvetrano in via Garibaldi. Non sono note le cause alla base della colluttazione che, in base alle prime informazioni, sembra che abbia riguardato ragazzi di colore e castelvetranesi. Non si esclude che alla base ci siano stati futili motivi.

Sul posto l’Ambulanza per prestare i soccorsi e le Forze dell’Ordine per le attività di rito.