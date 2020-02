Liliana Signorello assolta dall’accusa di maltrattamento di animali. Emessa sentenza dal Tribunale di Marsala

del 2020-02-18

Il tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Bruno Vivona, ha assolto dal reato di maltrattamento di animali ex art. 544 ter cp Liliana Signorello, presidente dell'Associazione L.A.I.CA. "perché il fatto non sussiste". Il tribunale ha accolto la tesi degli avvocati Mariella Gulotta e Rosalba Di Gregorio che hanno dimostrato, con prove alla mano, l'estraneità della Signorello ai fatti contestati.

La stessa, presente alla lettura del dispositivo, ha dichiarato: "ho atteso in silenzio l'esito del procedimento, fiduciosa che lo svolgimento del processo avrebbe rassegnato la verità". L'avvocato Mariella Gulotta, pur soddisfatta dell'esito del procedimento, si riserva ogni eventuale dichiarazione dopo il deposito delle motivazioni, previsto nei prossimi 90 giorni.