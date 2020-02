CVetrano, dalla Giunta ok ad anticipazione di cassa per 16 Milioni. Saranno pagati i debiti milionari pregressi

di: Redazione - del 2020-02-20

La Giunta del Comune di Castelvetrano ha dato l’ok alla proposta del Commissario Straordinario di Liquidazione di aderire alla “procedura semplificata”, istituto che permette ai Comuni in dissesto di ricorrere ad anticipazioni di cassa necessaria per consentire proprio al Commissario di reperire le risorse finanziare necessarie a saldare in via transattiva, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, i debiti pregressi del Comune dopo che sono state censite istanze creditorie (da definire nell’importo esatto) per un ammontare di circa 31 Milioni e 500 Mila Euro circa, di cui € 31.081.985,78 nei termini ed € 471.228,26 fuori termine.

L'organo straordinario di liquidazione, una volta accreditate le somme al Comune (importo previsto 16 Milioni) provvederà al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

La restituzione dell'anticipazione da parte del Comune di Castelvetrano sarà effettuata con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione.

Il ricorso a tale procedura di certo produrrà come effetto quello di ottenere un significativo abbattimento della massa debitoria nonché quello di ridurre notevolmente i tempi di definizione del dissesto, accelerando la procedura di risanamento e, di conseguenza, il ritorno del Comune ad una situazione di normalità dal punto di vista finanziario.

