Santa Ninfa, sfilata del giovedì grasso organizzata dall'Istituto comprensivo

di: Redazione - del 2020-02-19

Anche quest'anno puntuale arriva il carnevale e l'Istituto comprensivo di Santa Ninfa ha pensato di organizzare per domani, giovedì grasso, una grande sfilata per le vie della cittadina; una sfilata che partirà, alle 8,30, dalla scuola primaria «Rosmini» e arriverà, alle 12,30, in piazza Libertà. Non si tratterà però solo di un momento ludico, dato che alla sfilata è stata data una pregnante finalità civica: quella di avvicinare le nuove generazioni al tema del rispetto ambientale.

La dirigente scolastica Giulia Flavio in proposito spiega: «Quest'anno la nostra missione educativa mira a sensibilizzare gli studenti sulla questione della salvaguardia dell'ambiente, specialmente dei mari. Il surriscaldamento globale - sottolinea la Flavio - sta infatti conducendo la Terra verso un punto di non ritorno. È quindi compito della scuola attuare tutte le forme di prevenzione affinché ciò non accada. Per questo - conclude - ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione della manifestazione».

Il sindaco Giuseppe Lombardino plaude all'iniziativa della scuola «per l'importanza dei temi trattati dal corteo», e ringrazia il Comune di Menfi per aver permesso l'utilizzo dell'opera «Pesce mangia plastica», che aprirà la sfilata.

(Nella foto le insegnanti che hanno coordinato il progetto: Anna Maria De Benedetti, Iana La Rocca e Silvana Glorioso)