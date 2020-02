Santa Ninfa: I 100 anni del maestro Mauro, il sindaco consegna targa

di: Redazione - del 2020-02-20

Il maestro in pensione Francesco Mauro, ex presidente locale dell'Associazione nazionale reduci e combattenti, ha compiuto cento anni. Nato nel 1920, Mauro è stato insegnante di generazioni di studenti santaninfesi, come ha ricordato il sindaco Giuseppe Lombardino, che gli ha consegnato una targa a nome dell'amministrazione comunale.

Una sobria cerimonia di festeggiamento si è tenuta al circolo di cultura «Francesco Crispi». Mauro ha rievocato il periodo della seconda guerra mondiale, quando, giovane studente all'Università di Napoli, fu chiamato alle armi e, dopo, i lunghi anni di prigionia.

Finita la guerra, il rientro a Santa Ninfa, dove ha svolto, per oltre trent'anni, l'attività di insegnante elementare.

(Nella foto, da sinistra, il sindaco Lombardino, il maestro Mauro e il presidente del circolo di cultura Pasquale Di Prima)