Tre Fontane. Ancora un avvelenamento. Una cagna e il suo cucciolo in fin di vita

In fin di vita, due poveri cagnolini di Tre Fontane. Sarebbero venuti a contatto con del veleno, posto in strada. I due randagi, madre e figlio, si trovano ora in clinica. L'appello degli animalisti e della comunità si rivolge a chi possiede sistemi di videosorveglianza, che possano aver filmato i colpevoli. Barbona, - così si chiama la mamma - e il figlio sono accuditi da tempo, e non hanno mai disturbato.

Ancora una volta, l'uomo si macchia le mani, cagionando del male a povere bestiole. Si spera che, non si abbia un tragico epilogo almeno questa volta.