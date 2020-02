ManutenzionI e riparazioni troppo care. Comune di Salemi mette in vendita tre scuolabus e un'autovettura.

di: Redazione - del 2020-02-24

Sarebbero fermi da tempo o da manutenzionare alcuni degli autoveicoli e motoveicoli del parco mezzi del comune di Salemi, per i quali è stata disposta l'alienazione. L'esecuzione degli interventi adeguati a renderli efficienti sarebbero anti economici per il comune, in base al rapporto costi/benefici.

I mezzi, che saranno messi in vendita tramite gara di asta pubblica, secondo quanto definito dalla determina dirigenziale n.173 del 18.02.20, sono 3 scuolabus e un'autovettura.

Si tratta, in particolare, di un scuolabus Iveco immatricolato nel 1991, il cui importo a base d'asta parte da €1.500,00; uno scuolabus Daimler Chrysler del 2004, con base d'asta pari a €10.000,00; uno scuolabus Iveco del 2000, con base d'asta di €5000,00 e una Fiat Panda del 2007, con una base d'asta di importo di € 2.500,00.

Alla gara, saranno ammesse solo offerte in aumento. Le istanze dovranno essere presentate presso l'ufficio protocollo del comune, brevi manu o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le spese per il trasferimento di proprietà saranno tutte a carico dell'acquirente.