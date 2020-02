Fratelli d'Italia. Domani raccolta firme in piazza Matteotti dalle 10 alle 13

di: Redazione - del 2020-02-21

Domani, sabato 22 febbraio, dalle ore 10,00 alle 13.00, in piazza Matteotti a Castelvetrano, si terrà una raccolta firme promossa da Fratelli d'Italia. Al centro dell'iniziativa, 4 punti su cui il partito si batte in parlamento: l'elezione diretta del presidente della Repubblica, l'abolizione dei senatori a vita, tetto alle tasse in costituzione, la supremazia dell'ordinamento italiano su quello europeo.