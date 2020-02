del 2020-02-22

Un bambino di quattro anni è morto stasera durante i festeggiamenti del Carnevale di Sciacca.

Una vera e propria tragedia, al momento inspiegabile, Il tragico episodio è avvenuto in via Incisa dove il carro di categoria A “Volere volare” dell’associazione “E ora li fermi tu” ha messo sotto il bambino rimasto incastrato ed ucciso. Inutili i soccorsi e la corsa in ambulanza