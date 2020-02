Giornata internazionale della Guida Turistica. Visite guidate gratuite ai parchi di Selinunte e Segesta

di: Comunicato Stampa - del 2020-02-22

L’ “Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia Occidentale”, in occasione della giornata internazionale della Guida Turistica, invita cittadini e turisti, nella giornata del 1°Marzo 2020, a partecipare alle visite guidate gratuite all’interno dei Parchi Archeologici di Selinunte e Segesta.

La Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations e promossa Italia dalla ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche), si celebra il 21 febbraio, ma l’iniziativa si estende fino al weekend successivo.

Quest’anno la manifestazione sarà dedicata a Marcella Bagnasco, scomparsa nel 2019, donna colta e appassionata, socia fondatrice e per molti anni presidente di ANGT , fiera sostenitrice di tutte le manifestazioni che danno risalto alla figura professionale della guida turistica abilitata.

Questa iniziativa è finalizzata a far conoscere luoghi preziosi, ma meno conosciuti, tramite l’apertura di siti solitamente chiusi al pubblico, in controtendenza al sovraffollamento di alcune località turistiche, spesso sovraesposte dal punto di vista mediatico; a contribuire, tramite raccolta fondi, alla tutela del patrimonio culturale e al sostegno di luoghi in stato di necessità; a presentare al pubblico la figura professionale della guida turistica abilitata, che, grazie a una formazione multidisciplinare, riesce a trasmettere l’essenza di un luogo al visitatore e di evidenziare il suo ruolo di “ambasciatore” del territorio, essendo una delle poche figure con cui il turista dialoga.

Le guide turistiche che partecipano alla suddetta giornata sono “orgogliosamente” locali e specializzate sul loro territorio e offrono gratuitamente le loro competenze professionali al pubblico; ciò anche per contrastare la tendenza, ormai diffusa, a richiedere le prestazioni di soggetti non abilitati, che lavorano al posto dei professionisti come volontari o con scarsa remunerazione e ai quali si consiglia di non affidarsi.

La lista delle visite guidate, con le relative locandine si può trovare sul sito dedicato www.giornatadellaguidaturistica.it” e sulla pagina Facebook “Giornata Internazionale della Guida Turistica”.

Fonte: AGT, Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia occidentale.