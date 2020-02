Vittoria della Folgore contro il Kamarat. Continua la striscia positiva dei rossoneri

del 2020-02-23

Vittoria facile della Folgore contro un Kamarat che si è presentato con tanti assenti tra infortuni e squalifiche e con in porta il terzo portiere. La squadra di Renato Maggio ha comunque onorato la gara con tanto agonismo e impegno nonostante in distinta erano in appena 12.

La Folgore al primo affondo passa con Ogbebor bravo a sfruttare un traversone di Armato. Al 21’ assist di Carovana per Armato che la mette dentro.

Nel secondo tempo sempre possesso palla Folgore che triplica al 3’ con Armato bravo a sfruttare una caparbia azione di Salvo sulla sinistra.

Partita senza storia, la settima vittoria di fila alla presenza degli ultras che hanno anche mostrato uno striscione di solidarietà per il piccolo bambino vittima della tragedia che si è consumata a Sciacca.

I tifosi si augurano che questa sia l’ultima trasferta e domenica si gioca ancora in casa o, si fa per dire, contro la Gattopardo .Con questa vittoria si resta ad un punto dalla capolista Sciacca.