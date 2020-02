Piccoli atleti castelvetranesi trionfano a Palermo alla "Carnival cup". Soddisfazione per il primo posto assoluto

del 2020-02-24

I piccoli atleti, anno 2009, della Scuola calcio "Castelvetrano Selinunte", sapientemente guidati dal mister Pizzitola, si sono aggiudicati ieri a Palermo il primo posto assoluto al "Carnival cup", manifestazione sportiva che ha visto impegnate squadre provenienti da tutta Sicilia. Soddisfazione per piccoli atleti, il mister e la società sportiva ma anche orgoglio per noi castelvetranesi. Mente sana in corporea sano e allora viva lo sport e il fair play. Rosalia Ventimiglia