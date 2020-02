Triscina, postazione fissa Vigili Urbani, trasporti e Farmacia tra i punti discussi tra Sindaco e "Progetto Triscina"

di: Francesca Mandina - del 2020-02-24

Una delegazione dell'Associazione ProgettoTriscina, il 14 febbraio 2020, si è incontrata con il Sindaco Alfano e l'assessore Barresi del comune di Castelvetrano per discutere ulteriormente di questioni sollevate in incontri precedenti.

Analizzate le priorità, il Sindaco ha assicurato che, per la nuova stagione estiva, sono state prese in considerazione parecchie richieste avanzate da Enzo Danimarca, come la pulizia straordinaria della borgata, compresa la potatura degli alberi nella via della Magna Grecia, dei cui tempi di inizio l'assessore Barresi darà risposta a giorni.

La stessa, durante l'incontro, ha confermato che il Comune sta procedendo per redigere un progetto riguardante l'illuminazione del primo tratto della via della Magna Grecia, ancora al buio e che pulizia del litorale sarà affidata alla ditta della raccolta rifiuti, la quale si impegnerà a gestire anche la pulispiaggia.

La spiaggia di Triscina sarà fornita di contenitori adatti ai diversi tipi di rifiuti e sarà attrezzata di passerelle per i disabili. Inoltre la piazza Giovanni Paolo II sarà illuminata con dei faretti e fornita di fioriere, l'associazione stessa si è mostrata disponibile alla cura delle stesse.

Il decoro della piazza, la sistemazione di cestini gettacarte, di piante e fiori creerà armonia e restituirà un aspetto decoroso. La piazza tornerà vivibile, piena di gente che potrà passeggiare, di turisti, di bambini, adulti e anziani che potrebbero godere di questo bene comune.

Il presidente Danimarca è stato rassicurato anche su alcuni punti critici aperti da tempo sul tavolo del Sindaco Alfano, quali l'installazione di un'isola ecologica, se ne creerà una, la sistemazione del mercatino del Lunedì nel vecchio sito della via della Magna Grecia, il ripristino della segnaletica, sia orizzontale che verticale e la tanto attesa disinfestazione e derattizzazione.

Danimarca: "Questa estate ci sarà una presenza fissa di vigili urbani e un'isola pedonale nella piazza stessa. Il sindaco sa che, tra le priorità del suo mandato, non si può non attenzionare questa magnifica piazza comunale proprio all’ingresso di Triscina, dove, purtroppo, mancano servizi e soprattutto una farmacia. Questa amministrazione comunale si sta impegnando per la riapertura della farmacia. Io so che si frappongono mille difficoltà logistiche, riconducibili comunque alla Regione che, a quanto pare, non rilascia l'autorizzazione se non per una stagione, cosa che i farmacisti interessati ritengono un ostacolo principalmente economico".

"Per il servizio trasporti, il primo cittadino ha confermato due corse per gli studenti, con una corsa di andata Triscina - Castelvetrano, ore 7,20 e una corsa di ritorno Castelvetrano - Triscina, ore 14.30. I pullman del servizio comunale di trasporto scolastico saranno contrassegnati da apposita tabella con la scritta" Trasporto scolastico- Comune Castelvetrano ”. Dal 17 febbraio 2020, è stato assicurato il servizio trasporto normale per i cittadini, e, per quanto riguarda gli orari di andata e ritorno, saranno verificati eventuali aggiustamenti con l'Associazione stessa ".

Per altre proposte e problematiche il Sindaco Alfano e Danimarca si sono dati, a breve, un appuntamento per un sopralluogo a Triscina. Qui si è ancora alla ricerca di una soluzione per la riapertura dell’entrata del Parco Archeologico, lato ovest.

Una struttura che ha funzionato bene in passato, grazie anche ad eventi ed attività svolte dall'associazione ProgettoTriscina e grazie alla presenza di alcuni commercianti e di un titolare di un bar che avevano iniziato a lavorare all'interno.

Ci si auspica che questi ed altri servizi potranno riprendere a funzionare e che ci potrà essere davvero un unico interesse e una sola intesa con il Direttore del Parco Archeologico.

Francesca Mandina

Addetto stampa Associazione ProgettoTriscina