Quella lettera del Comitato cittadino di Castelvetrano alla Commissione Straordinaria rimasta inascoltata. Riflessione di Antonio Colaci

del 2020-02-22

In foto: Castelvetrano dall'alto (ph. Tancredi Bongiorno)

Alla luce di quanto è stato pubblicato di recente sull’attentato al Direttore del Parco dei Nebrodi Antoci, credo che, a distanza di circa 20 mesi, sia il caso di rendere pubblica la lettera inviata alla Commissione Straordinaria del Comune di Castelvetrano dal Comitato che organizzò una manifestazione svolta spontaneamente da un popolo che rivendicava il suo diritto al riscatto dalla opprimente immagine che i media ed alcune istituzioni pubbliche ne hanno diffusamente e pervicacemente reso.

È una lettera che, come altri accorati pubblici e privati appelli, è rimasta inascoltata; un fatto, questo, che, insieme a tutto ciò che è venuto fuori in seguito all’incriminazione dell’ex magistrato Saguto e dei suoi amici, mette in evidenza come per essere accreditati di buone intenzioni non basta essere onesti, non basta rispettare le regole del vivere civile, non basta urlare la propria avversione a qualsiasi forma in cui si manifesti mafia, politica clientelare o prevaricazione di qualsiasi tipo. Se non si appartiene all’”elitario apparato” costituitosi come anomala evoluzione della vera lotta alla mafia, non si è degni di nota e di credito. Chissà cosa penseranno di noi i nostri figli ed i nostri nipoti che vorranno vivere in questa siffatta Sicilia? Castelvetrano, 15 giugno 2018.

"Pregiata Commissione Straordinaria del Comune di Castelvetrano.

Alla vigilia della manifestazione pubblica che si svolgerà a Castelvetrano sabato 16 giugno, organizzata per dichiarare la totale e ferma avversione della cittadinanza nei confronti del fenomeno mafioso che risulta essere diventato, purtroppo e non per colpa dei più, l’elemento caratterizzante della Città, il Comitato organizzatore, spontaneamente costituitosi e rappresentativo dei tanti liberi cittadini che intendono manifestare il proprio pubblico dissenso nei confronti della fuorviante immagine attribuita loro, rivolge un accorato appello a questa Spettabile Commissione perché voglia effettuare una attenta verifica di ciò che domani si evidenzierà dalla manifestazione e perché possa trarne quelle che auspichiamo siano solo positive considerazioni.

Chiediamo questo perché siamo assolutamente certi che tutte le illazioni manifestate dai media e sui social dai partiti ed organizzazioni varie, che definiscono il Corteo una manifestazione contro la Commissione Straordinaria, saranno smentite dai fatti e questa Commissione sarà la prima a riconoscere che il Corteo e tutte le azioni propositive che seguiranno ad iniziativa dello stesso Comitato e di tutti i liberi cittadini che vorranno spontaneamente aderire, saranno azioni volte esclusivamente a sostenere l’opera risanatrice dei Commissari di questa Città martoriata per troppi anni da incuria e “mala gestio”.

Un articolo che commentava la visita del Presidente della Commissione antimafia, pubblicato stamane, ha inferto un’ulteriore pugnalata a noi liberi cittadini ed alle nostre pacifiche e propositive intenzioni. Ha sbagliato data l’Onorevole Fava; era sabato alle 18 che avrebbe dovuto venire a Castelvetrano, ma solo per schierarsi con noi e sostenere l’azione di chi per troppi anni ha taciuto ma che adesso ha preso coscienza della possibilità di un cambiamento, che coincide e non diverge con i programmi che crediamo siano l’impegno primario di questa Commissione. Il Corteo si farà; e ciò nonostante i molteplici attacchi che avrebbero scoraggiato chiunque fosse anche molto più impegnato politicamente o socialmente di noi.

La scelta di non partecipare, fatta da parte della Commissione, l’abbiamo giudicata una prudente sospensione di un consenso che ci impegneremo moralmente e praticamente perché in futuro ci sia, nei confronti di azioni coordinate sotto la Vostra egida e con la auspicata collaborazione dei pubblici funzionari. Preannunciamo che il primo argomento su cui ci impegniamo a portare a questa Spettabile Commissione delle fattive proposte di collaborazione sarà la risoluzione radicale e più rapida possibile della gestione dei rifiuti, attraverso la diffusione del sistema di “raccolta differenziata”, con un’azione coordinata tra funzionari del Comune, Dusty e gruppi di volontari che cercheranno di divulgare la cultura del decoro e del senso civico. Certi di un positivo accoglimento della presente da parte di questa Spettabile Commissione, porgiamo i nostri più distinti saluti”.

Antonio Colaci