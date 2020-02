Partanna. Sospeso Carnevale al Collodi. Il Sindaco: "Nessun avviso di pericolo Coronavirus. No allarmismi"

del 2020-02-23

"Nessun avviso di allarme o pericolo." . Queste le parole del sindaco di Partanna, Nicola Catania, che dalla sua pagina facebook, ieri in tarda serata, ha precisato per rassicurare la cittadinanza in merito alla sospensione dei festeggiamenti per il carnevale presso il plesso Collodi.

Non ci sarebbe alcun allarme per il contagio da Coronavirus al momento nella cittadina di Partanna. "Mi giungono molteplici telefonate e messaggi a seguito dell'interruzione delle attività che l'Istituto Comprensivo aveva organizzato in occasione del Carnevale. - afferma Catania - Non sussistono cause per le quali interrompere le attività aggregative carnevalesche. Voglio tranquillizzare tutti coloro che, in un momento di particolare attenzione, sono stati preoccupati dalla decisione della Dirigente Scolastica, decisione che non consegue NESSUN avviso di allarme o pericolo."

Le attività sono state sospese dalla dirigente scolastica, prof.ssa Vita Biundo, che sempre ieri sera, dalla pagina dell'istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini" ha diramato una comunicazione, che riportiamo di seguito. "Per motivi prettamente precauzionali, senza volere assolutamente creare allarmismi nella popolazione scolastica, questa dirigenza decide di interrompere il Progetto Carnevale del Collodi, che comporta assembramenti di persone che, in questo particolare momento, si ritiene debbano essere evitati."

Da un lato, la precauzione e dall'altro il procurato allarme, che ha destato non poca ansia nella comunità, malgrado si trattasse di misure cautelative, che al momento però non sarebbero consigliate, secondo quanto affermato dal sindaco Catania: "Mi preme rassicurare tutti rispetto all'attenzione che, io e le autorità competenti, poniamdao in essere al fine di tutelare la cittadinanza. Mi corre l'obbligo, però, di richiamare tutti a comportamenti consapevoli, ma mai allarmistici: informazione prima di tutto. Al momento gli unici comportamenti consigliati sono quelli elencati nel decalogo del Ministero della Salute. Divertitevi in serenità e... . Buon Carnevale a tutti!"