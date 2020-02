A Cvetrano nascerà sportello per il Microcredito. Individuati due dipendenti. Stipulata convenzione con l'Ente Nazionale

del 2020-02-24

Sarà allocato, in via della Rosa a Castelvetrano, uno sportello informativo sul microcredito e l’autoimpiego, tra gli oltre 160 presenti sul territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e il programma dell’amministrazione Alfano.

Un’iniziativa volta allo sviluppo del territorio, con la creazione di nuova occupazione, tramite l’avviamento e il potenziamento di attività di microimprese. L’ufficio offrirà, infatti, un percorso informativo e di consulenza sulle possibilità di ottenere finanziamenti di microcredito, individuando gli strumenti che, possano permettere di realizzare un progetto o un’idea di lavoro.

La manifestazione di interesse per la creazione dello sportello era stata inoltrata lo scorso 14 novembre (con nota prot. n.44051) all’ENM, Ente Nazionale Microcredito, che ha accolto la richiesta ed effettuato il sopralluogo presso la sede individuata, in data 23 gennaio, con esito positivo.

A renderlo noto la delibera di giunta n.31 del 20.02.20, con la cui si è approvato l’atto di impegno per lo sportello, che rappresenterà un servizio aggiuntivo, senza alcun onere sulle casse comunali.

Tra l’altro, sono già stati individuati i due dipendenti di ruolo dell’Ente, che andranno a curare lo sportello del Microcredito.

Questi ultimi saranno assistiti dall’ENM (ente nazionale microcredito), che in riferimento ai recenti interventi sulla normativa in materia, fornirà una formazione specialistica e l’aggiornamento riguardo microcredito e autoimpiego, orientamento al lavoro autonomo e imprenditoriale, programmi e iniziative di microcredito attivi sul territorio di riferimento, incentivi all’autoimpiego e alla creazione di microimpresa erogati da amministrazioni centrali e/o regionali (in particolare Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e sue sezioni speciali, Misura 7.1 e 7.2 del Programma Garanzia Giovani “Selfiemployment"), incentivi all’assunzione dei soggetti percettori di doti assunzionali o di particolari gruppi bersaglio delle politiche attive del lavoro (giovani, donne, immigrati, over 50, ecc.), normativa fiscale sull’avvio e la gestione d’impresa, ecc. al personale individuato dal Dirigente responsabile del Servizio e affiancamento consulenziale sul Microcredito.