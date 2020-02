Cvetrano, tre Consiglieri lasciano la Maggioranza e si dichiarano indipendenti. "Inconciliabilità politica"

del 2020-02-24

I consiglieri comunali Rossana Ditta, Ignazio Maltese e Giuseppa Coppola, eletti nelle file del Movimento 5 Stelle, escono dal gruppo dei 5 Stelle e vanno a costituire il gruppo consiliare “Misto”.

“La volontà di questo nuovo gruppo, hanno dichiarato i consiglieri in una nota, è quella di prendere le distanze da questa Maggioranza. Questa nostra scelta nasce da un'assenza di confronto nel percorso politico intrapreso dall' Amministrazione, nonostante i nostri ripetuti solleciti, da una serie di scelte operate molto discutibili e non condivise, da impegni presi e non mantenuti.

Alla totale assenza del principio di condivisione nelle scelte dell'esecutivo, si aggiunge, ad opera del Capogruppo Manuzza, un'improvvisa ed ingiustificata estromissione del Cons. Ignazio Maltese e del Cons. Rossana Ditta da due delle tre Commissioni Consiliari Permanenti in cui diligentemente operavano. Esclusione immotivata, che riteniamo arbitraria e sulla cui legittimità giuridica abbiamo espresso forti dubbi. Politicamente, poi, risulta gravissima tale modus operandi posto in essere all'oscuro degli interessati.

Continueremo per la Comunità e saremo un riferimento per tutti i cittadini, a cui unicamente va rivolto il nostro sguardo. Saremo a servizio del nostro territorio, con la passione, la libertà, l'onestà e la correttezza che ci hanno sempre contraddistinto. Rispettare i propri valori, gli ideali e la propria coscienza vale pia di un' appartenenza ad un gruppo di Maggioranza, che, purtroppo, vanta buoni propositi per la città ma che non riesce neanche a rispettare gli stessi componenti. Per tutto quanto sopra espresso, l'inconciliabilitità politica emerge da se con tutta evidenza.

La nostra decisione oggi è frutto di una scelta dovuta, dalla quale non potevamo esimerci: è dovuta per rispetto prima di tutto di noi stessi e dei nostri valori, è dovuta per rispetto di chi ha riposto in noi in propria fiducia, come persone e come rappresentanti politici, è dovuta infine per rispetto dell' intera città che merita trasparenza, ascolto e ritorno alla normalità."