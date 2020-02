Replica del consigliere Casablanca: "Non sarò ago della bilancia, ma consigliere di opposizione"

del 2020-02-25

Riceviamo e pubblichiamo una nota da parte del consigliere comunale Francesco Casablanca di "Ricominciamo Insieme", riportata di seguito, in merito ai possibili scenari ed equilibri in consiglio comunale dopo il passaggio al gruppo misto degli consiglieri Maltese, Ditta e Coppola.

"Non mi identifico nel ruolo di ago della bilancia, in quanto il mio ruolo di consigliere di opposizione è chiaro e fortemente voluto, se esternamente si è percepito altro in seguito alle mie ultime votazione in consiglio alle delibere e soprattutto in seguito alla mia astensione al voto sull'approvazione del bilancio è dovuta soltanto alla mia personale oculata decisione di far continuare l'azione della nuova amministrazione. La mia posizione non cambia, sono stato eletto per rappresentare il mio gruppo politico e lo farò fino a fine mandato. "