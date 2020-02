Corona virus, Fratelli d’Italia CVetrano chiede al Sindaco Alfano di avviare monitoraggi per chi è tornato dal Nord

del 2020-02-24

Dalle recenti notizie riportate da numerose testate giornalistiche, appare evidente che il fenomeno del Coronavirus sta creando numerosi disagi in tutto il territorio nazionale, sia concernenti la salute delle persone che lo hanno contratto sia con riferimento alle forti precauzioni adottate. In tal senso, il Circolo Fratelli d’Italia di Castelvetrano intende sottoporre all’attenzione del sig. Sindaco del Comune di Castelvetrano l’opportunità di procedere all’adozione di tutti quei provvedimenti idonei al fine di evitare il propagarsi incontrollato del virus, evitando psicosi e inutili allarmismi, ma anche avendo riguardo ad una efficace ed efficiente precauzione.

Pertanto, così come già fatto in altri comuni siciliani, si invita il sig. Sindaco Dott. Enzo Alfano a disporre un pregnante controllo al fine di monitorare tutti quei soggetti provenienti da aree dell’Italia interessate da casi di contagio da Coronavirus o che abbiano soggiornato nelle zone coinvolte negli ultimi 14 giorni, adottando ogni misura idonea alla prevenzione della diffusione del virus. Confidiamo nel pieno senso civico e nella responsabilità del Primo Cittadino e invitiamo tutti gli eventuali soggetti interessati, anche al solo sospetto, a contattare le Autorità preposte, chiamando il proprio Medico di Medicina Generale oppure chiamando al numero nazionale 1500. Vanno da subito ringraziati tutti gli operatori sanitari che con grande professionalità, dedizione e impegno si stanno adoperando per tutelare la salute dell’intera collettività. Fratelli d’Italia, sezione di Castelvetrano.