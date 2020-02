Corona virus, Nicola Catania annuncia vertice domani in Prefettura: "Chi era nelle città focolaio contattino Asp"

del 2020-02-24

In considerazione delle sollecitazioni e delle richieste di chiarimento in merito ai provvedimenti adottati dal Sindaco a seguito dei decreti emessi dal Governo Nazionale, desidero rassicurare i miei concittadini chiarendo come, in questi giorni, siamo stati particolarmente vigili e in costante contatto con le autorità preposte al fine di adottare i provvedimenti conseguenti. Domani, 25 febbraio, avrà luogo presso la Prefettura di Trapani una ulteriore specifica riunione fra tutte le autorità preposte.

Nelle more, vorrei suggerire ai miei concittadini che in questi giorni sono rientrati dalle regioni in cui sono stati registrati focolai di coronavirus di non recarsi in ospedale nell'eventualità si dovessero presentare sintomi influenzali o problemi respiratori, ma di contattare telefonicamente il medico di famiglia o, in alternativa, chiamare il numero dedicato 1500.

Raccomando, in maniera particolare, a tutti coloro che provengono e/o sono transitati dai comuni interessati da focolai del COVID-19 ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D.L. n.6 del 23/02/2020 che, tra l'altro, recita: " [...]

Gli individui che, dal 1 febbraio 2020 sono transitati nei seguenti comuni... sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva. [...]".

Ritengo opportuno affidare al buon senso di ciascuno la scelta di adottare rispettosi comportamenti precauzionali e collaborativi.