Quali equilibri in Consiglio dopo le "fuga" di tre Consiglieri dai 5 Stelle? Qualcuno "salverà" la maggioranza?

di: Rosalia Ventimiglia - del 2020-02-25

Nell'ultima settimana sembra quasi che si sia abbattuto uno “tsunami” sulla nuova Amministrazione comunale.

Da un lato le dimissioni dell'Assessore alla cultura, motivate dalla stessa in un intervista nella quale afferma di essere stata “costretta” a dimettersi perché, di fatto, impossibilitata ad operare sul territorio per mancanza di mezzi, di punti di riferimento nella Pubblica Amministrazione e di comunicazione con il Sindaco.

Qualche giorno prima il capogruppo del movimento Cinque Stelle, Nino Manuzza, aveva comunicato di avere qualche problema interno con alcuni consiglieri facenti parti di commissioni, e poi infine il comunicato stampa ufficiale da parte di tre consiglieri comunali Ignazio Maltese, Giuseppa Coppola e Rossana Ditta in cui dichiarano di staccarsi definitivamente dal gruppo consiliare e di rendersi autonomi e indipendenti. A questo punto, nell’attesa di capire dai diretti interessati cosa sia realmente successo all'interno del gruppo, proviamo a fare due conti in maniera semplicistica.

Adesso abbiamo 12 consiglieri in maggioranza, e i nuovi 3 indipendenti e 9 in opposizione così suddivisi: 4 consiglieri per Obiettivo Città, 2 del PD, 1 per Fratelli D'Italia, 1 per Insieme si può e 1 per Ricominciamo Insieme. Ma! C'è un ma.. Negli ultimi consigli comunali abbiamo notato un certo distacco e non condivisioni di intenti tra il consigliere comunale Francesco Casablanca e il gruppo di appartenenza politica di Ricominciamo insieme.

Se la percezione che si è avuta fosse corretta il consigliere Casablanca potrebbe diventare l’ago della bilancia tra opposizione e maggioranza. Ad oggi tante domande, poche spiegazioni, nessuna replica da parte del primo cittadino di Castelvetrano Enzo Alfano.

Una cosa sembra chiara la coesione, coerenza e la condivisione di intenti tanto sbandierata durante la campagna elettorale da parte dei cinque stelle barcolla in maniera pericolosa, lasciando spazio a nuovi scenari politici in città. Chi vivrà vedrà!

Rosalia Ventimiglia