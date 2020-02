Il Corona virus arriva in Sicilia. Primo caso a Palermo (in aggiornamento)

del 2020-02-25

E' positivo al corona virus l'esame del tampone effettuato su una turista di Bergamo, in vacanza a Palermo, che si trova ricoverata da ieri sera all'ospedale Cervello. Secondo quanto diffuso dal giornale BlogSicilia, a confermarlo sarebbe la stessa regione Siciliana, che ha disposto la quarantena inoltre per il gruppo di amici della donna, il marito e le persone con cui sono stati a stretto contatto. La comitiva si troverebbe a Palermo da prima dell'inizio dell'emergenza in Lombardia.

"La signora, - ha dichiarato il governatore Nello Musumeci - che è stata posta in isolamento al reparto di malattie infettive dell’Ospedale Cervello, è pienamente cosciente e mi è stato riferito che non presenta particolari condizioni di malessere. Ringrazio tutti gli operatori perché la macchina sanitaria regionale si è mossa con prontezza ed ha dimostrato di essere pienamente allertata. Al termine degli accertamenti daremo tutte le informazioni necessarie”.

Allertata la task force nazionale e l'istituto superiore di Sanità per mettere in atto le procedure adeguate.

ore 11.30 Negativo il test sul marito della sessantenne risultata positiva al Corona virus. Il presidente del consiglio Conte annuncia che sarà varato un protocollo uniforme per tutte le regioni.

ore12.20 Bollettino del comitato di Protezione civile. Presente l'Oms nella persona del prof. Ricciardi, consigliere da ieri del ministro alla salute, Speranza. Sono 283 le persone contagiate, di cui 7 decedute e un guarito. Si registra un incremento di 54 unità rispetto a ieri pomeriggio, di cui 40 in Lombardia.