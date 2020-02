Coronavirus, il Sindaco di Salemi Venuti: "Chi era nelle città interessate dal focolaio contatti Asp"

del 2020-02-25

Il Sindaco di Salemi, Domenico Venuti, si è rivolto, qualche minuto fa, sui social ai suoi concittadini: "Ho appena emesso un avviso a tutti i cittadini da seguire a scopo precauzionale e cautelare sul Covid-19. Vi riporto qui anche il decalogo predisposto dal ministero della Salute con i comportamenti da seguire. Il prefetto di Trapani ha convocato una riunione per le 10 di domani con le autorità sanitarie preposte alla gestione del problema: stiamo seguendo passo dopo passo le loro indicazioni. Invito tutti a seguire soltanto le informazioni che provengono dai canali ufficiali e ad affrontare il problema senza cedere al panico. Ricordo, inoltre, che le due strutture di riferimento per il problema Covid-19 in provincia sono gli ospedali Sant'Antonio Abate di Trapani e Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Vi terrò aggiornati su ogni ulteriore novità".

"E' fatto obbligo a coloro che dal 1 febbraio 2020 sono transitati nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo' sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva. Per ulteriori informazioni chiamare il chiamare il numero dedicato 1500."