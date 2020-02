Test corona virus negativo per le due mazaresi ricoverate ieri a CVetrano. Da Palermo arriva la conferma

del 2020-02-25

Tampone negativo per le due ragazze di 20 e 25 anni giunte ieri sera all’Ospedale di Castelvetrano con l’Ambulanza, da Mazara del Vallo. Nessun contagio da coronavirus. Trattasi di normali sintomi influenzali. Ieri sera, come da prassi, è stato effettuato il tampone faringeo inviato al Policlinico "Giaccone" di Palermo per le dovute analisi.

I risultati sono stati resi noti nel pomeriggio di oggi.