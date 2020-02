"Noi popolo di corridori tra adrenalina, amicizia, auto e meticci per le vie di castelvetrano e non solo.."

di: Simonetta Schillaci - del 2020-02-28

Ci incontri a qualsiasi ora: la mattina presto, a metà mattina a pausa pranzo o all’imbrunire, sulla statale per Selinunte, in quella che porta a Santa ninfa o nella zona commerciale; soli o in compagnia, temerari coraggiosi non temiamo i meticci che ci rincorrono, le macchine che ci sfrecciano vicine quasi fossimo dentro un circuito di formula uno, ne’ i complimenti ammiccanti.

Corriamo per le strade di Castelvetrano, alzando la mano per salutare distratti i compaesani che incontriamo per la via, mentre sorridiamo amorevolmente ai compagni sportivi, con una sorta di spirito compatriota, spesso sconosciuti, che siano ciclisti o avventurieri della domenica che passeggiano per smaltire qualche caloria di troppo.

Eppure, ci sono giornate in cui le gambe sono di piombo, a volte pensi “oggi non ce la faccio“, ma poi inspiegabilmente ad ogni passo, ad ogni goccia di sudore, ad ogni battito di cuore che fa da colonna sonora alla tua corsa, ti senti più leggero: i passi scendono da soli dal tuo cuore, percorrono ogni singolo muscolo giù fino ai talloni che battono sull asfalto, ti sporchi i piedi di catrame e di sole, di sudore e di soffi di vento; corri più forte del tempo, dell’età che avanza, a dispetto di tutto e tutti, del battito cardiaco, della frequenza.

Corri, perché l’adrenalina che prova un corridore è inspiegabile.

Memorabili i discorsi che si fanno durante l’allenamento: i sospiri, passo dopo passo, il sostenersi a vicenda, il senso di pace che ti pervade quando hai finito il tuo percorso e le tue gambe d ‘improvviso ritornano ad essere pesanti. Meravigliosa la gioia che ti assale sul finire, quella ha sempre la meglio sulla stanchezza, quando sei a pochi passi dal prefissato traguardo e non sei più tu.

Non sei più sulle strade di Castelvetrano ma in California e ti trasformi in un immaginario Jim Hines, Ronnie Ray Smith o Charles Greene, corridori che infransero la barriera dei dieci secondi nei 100 metri piani.

Cosi oggi come se l’inchiostro macchiasse le mie scarpe che battono su questo foglio voglio dare un nome ai corridori Mario, Simonetta, Santa, Giuseppe, Maurizio, Vito, Andrea, Nino, Giovanni, Saro...... Come a poter lasciare una traccia concreta di una passione profonda che unisce molti corridori castelvetranesi.