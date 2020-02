Festa di Carnevale al Capitol. Divertimento e tradizione. Letto "lu testamentu di li Nanni". Ecco il testo completo

di: Redazione - del 2020-02-26

Carnevale al Capitol organizzato dall'impeccabile Assunta Carlino. Riportiamo di seguito il testo del Testamento 2020.

Buona serata amici riveriti,

saluto le signore e i lor mariti

includo anche le “schette” e le “spartute”

nonché le “ammartucate” e le “cornute”.

Se c’è qualche finocchio qui presente

Si ritenga ossequiato ugualemente.

Un benvenuto anche agli amici becchi

Che siano giovanotti oppure vecchi.

Donna Luigia porge grati inchini

Son della casa dei Pallavicini,

famosa in tutta l’urbe e in questo ballo

per esser “Mai Caduta Da Cavallo”.

Mi sono messa questo vestitino

Che è fatto un po’ di seta e un po’ di lino;

le piume che vedete sul cappello,

non sono tutte dello stesso uccello.

Da queste parti oggi mi ha portato

La donna che io chiamo “carro armato”,

mia amica da molti anni risalente

la scorza ha e la luce del diamante.

Mi ha tuppuliato Anna Gelsomino

Che riferì: ”mi manda la Carlino”

Dici- chi fa raccami o puru cusi?

Mi dissi Assunta quann ‘ è chi ti susi?

Chi fa lu Nannu avà moriri sulu?

Assunta dissi smoviti lu culu

Chi da tanti anni semu muti pisci

E lu Nannu ‘un mori e ‘un allivisci-“

Assunta appi raggiuni di iccari:

lu Nannu a niatri abbisugnà chiamari

dissi- picciotti, senza vuatri du’

‘un campu ‘un moru e ‘un allivisciu cchiù.-

Sono attempata, ovvero un’ex “bona”

E non arrivo qui in prima persona:

mi manda il sor Notaio, uomo facondo

che raccolse del Nanno moribondo

l’ultima volontade a questo mondo

e che ha manifestato l’intenzione

e fuor dall’orinale la minzione.

Pi lu Nutaru lu Nannu era cunfusu

Assunta dissi ora fazzu un pirtusu

Chi lu Nutaru mi l’hai attruvatu

Chi giustu giustu l’haju cca a latu

Cu ‘nna mazzata lu muru sdirrupà

E lu Nutaru Cancemi n’affaccià

Beddu assittatu a la scrivania

paria prontu chi aspittava a mia

E ci rissi signora buonasera

S’accomodassi, chi bisognu c’era?

La potevamo fare un po’ più corta:

Si tuppuliava ci rapria la porta!

Ci dissi Nutaru si avi un momentu

Lu Nannu avissi a fari testamentu

E lu Nutaru ci riri e la vasa

Picchì iddi sunnu vicini di casa

E rivoltosi al Nannu gentilmente

Gli disse ora vi ascolto attentamente:

Con l’energia che ancora gli restava

Lu Nannu in questo modo ivi testava:

“io sottoscritto Nannu a Castelvetrano

Residente di solito a lu Chianu

Con il sigillo che il Notaio consente,

sano nel corpo e pure nella mente c

on eccezione fatta per il pene, c

h’è rotto, e delle palle che son piene,

chiaro dispongo e serenamente

come mi pare e piace, la seguente:

Nipoti io vi voglio ringraziare

Di intervenire qui al mio capezzale

Sì sono moribondo ma non stolto

Lu Nannu per quest’anno è anche colto

Quindi ‘sta volta, non vi sembri strano,

il lascito lo lascio in italiano

chè dopo le elezioni comunali

una folla di fini intellettuali

invaso ha palazzo Pignatelli

e finalmente sono tempi belli.

Basta con i cialtroni disonesti

Che c’erano da noi prima di questi,

analfabeti privi di intelletto

con cui costretto ero a parlar dialetto:

Finalmente un consiglio comunale

Di grande levatura culturale,

dell’ultima elezione è il risultato:

Lu cchiù minchia tre volte è laureato,

ora ci aspettan solo cose belle,

evviva i professori a cimque stelle!

Evviva i cinque stelle, il popolo lo grida

Signori, complimenti, vinceste la corrida!

Notaio, io qui dichiaro in via ufficiale

Che questo è testamento sol morale,

testimoni mi siano “I”dei immortali

che non possiedo beni materiali

e questo testamento è costituito

sol da disposizioni spirituali,

che per tradurlo a voi, visto l’andazzo,

chi veni a diri? Chi ‘un vi lassu un cazzu!

Però la situazione un po’ mi scuote,

non volevo lasciarvi a mani vuote

allora ho fatto come pare a me

e me ne andai a cercare li tri re:

ho pensato una mattina

di Rebecca la vetrina

dove spesso la mia Nanna compra

splendida vestina e,

lasciato un po’ lu chianu

mi nni scinnu dda nni Tanu

chi mi vinni la toletta e di sita la faretta.

Dissi “Tanu comu ha’ fari?

Viri si mi po’ aiutari”.

Tanu, ch’è picciottu d’oru e avi granni ducazioni

Dissi “ Nannu ‘n sua persona sugnu a disposizioni”.

Lu Signuri ci lu paga, ma mi pozzu approfittari?

Quarchi autru amicu strittu abbisognu disturbari.

Mentri mi ja sfurniciannu

E ‘ ncigniannumi ‘mpinzeri,

lu pinseri ripinsatu mi purtà nna lu ‘ncignieri,

un picciottu bonu veru e chi nun avi nuddu viziu

apparteni a li d’Antoni e di nomu fa Mauriziu;

puru iddu, pi’ cuscenza mi livà li cunfisioni

senza rapiri la vucca si truvà a disposizioni.

E accussì ‘ntempu di nenti M’attruvavu dù tarì

E dicia ‘nta la me’ menti Nun c’è due senza lu tri.

Cu avi amici nun è poviru,

si l’amici sunnu boni,

e macari st’autra vota m’attruvavi a lu d’Antoni

chi attruvari arrinisciu natri quattru boni amici

pi paari lu Nutaru e jè Nannu fu filici.

Cu campa ‘nta un paisi politica av’ha fari

Picchì senza politica semu comu l’armali

Però ‘nta stu paisi, fattu di genti boni

Quattru coccia cuntati ci sunnu di bestioni.

E sempri ‘nta stu mezzu c’è qualchi tisu sparaciu

Quarchi cocciu di camula e quarchi piru frariciu;

Pi curpa di stu fangu lu ministru s’ncazzà

E la scheda elettorale ‘nta la facci nnì strazzà!

E siccomu esti distinu chi ‘un am’ aviri abbentu

niatri n’appimu assuppari puru un commissariamentu,

riguardo al quale mi occorre un momento,

per l’antefatto dello scioglimento

prima del quale si ficiru ziti

la Rosy Bindi cu Marco Minniti,

mentre al comune sorgeva da zero

la costruzione di un grande maniero

che il sindachino con le sue manone

tirava su massone su massone.

Rosy ci aveva le turbe nervose

Chè in quei giorni ci avea le sue cose

E disse a Marco per mettersi in mostra

Voglio distruggere cosa nostra.

Marco, che ne era molto innamorato,

in un momento la ha accontentato.

E Fava rincarava da lontano:

io voglio sciogliere Castelvetrano,

è già successo, non è un fatto nuovo

ma tutto quest’ acido dove lo trovo?

Minniti gli rispose sei un cafone

Che in Europa porta confusione:

Non si tratta di chimica fusione,

è scioglimento d’amministrazione.

E mentri tutti aviamu li manu a li capiddi

Nnì vinniru li Ieni, sparti di li chiattiddi.

Ci dissi a lu ministru e ora chi facemu ?

Minchia comu taliava, ci pensu e ancora tremu!

Nni metti un commissariu dintra lu vintitrì?

Ma quali commissariu? Je vi nni mettu tri.

Nun fu un divirtimentu, ma comu vosi Diu

Doppu quasi du anni sta camurria finiu;

E nna santa duminica, doppu la Santa missa

A vutari si nni jeru li sperti cu li fissa.

Campagna elettorale di veniri li nervi

Però chi c’è di fari? Un sinnacu nnì servi.

Grazie alla Provvidenza e al Salve O Mia Regina,

Un sinnacu spuntava dal nulla ogni matina.

Siccome le elezioni sono cosa importante

Riprenderò linguaggio aulico e magniloquente:

li ho appuntati tutti sopra il mio fido diario

e quindi ora propongo di essi il campionario:

Martire al martirio candidato

Epicamente si era circondato

D’esercito di fini professori

Come fu al “tempo che passaro i Mori”;

Già s’avanzava verso gli ambiti banchi

Con un possente esercito di franchi,

ognuno con gran copia di elettori:

una folla di franchi tiratori.

Mi ricordo l’elezione

Di Luciano Perricone,

entusiasta candidato, col favore della brezza

era dato favorito al concorso di bellezza.

E lui, molto emozionato, da esemplare concorrente,

in finale era arrivato sopra il podio sorridente.

Circondato dalle miss, nella City delle terme,

della fascia già fasciato, sotto nudo come un verme.

Quando il mite Perricone pregustava l’elezione,

senza un filo di pudore,

s’avanzò il procuratore

con un foglio stretto in mano

verso il trepido Luciano;

e nel foglio che gli lesse

c’era scritto, ahimè, così:

“mio carissimo Luciano,

per te Miss Italia finisce qui!”

Correva anche Vitalba Pellerito,

Splendida fanciullina da marito

Per un disegno oscuro ad ella stessa

Le venne in capo far la sindachessa,

forse perché mancaron di spiegare

in frettoloso agone elettorale

che, se purtroppo il gatto può mancare,

non tutti i topi possono ballare.

Affrontava discorsi senza schemi,

Lanciando acuti strali ed anatemi

Stracciando tutti i giorni la mutanda

Con un linguaggio estraneo ad un’ educanda

E quando l’urne erano già pronte,

Confuse la Sicilia col Piemonte!

Castelvetrano e Villar Perosa

Non sono esattamente stessa cosa;

ci riprovi tra un po’ ragazza mia,

per ora, rimandata in geografia.

A giocar con tutti gli altri la politica partita

È spuntato all’improvviso Antonino Giaramita.

A ogni male avea rimedio come magico speziale

E voleva costruirci una base spaziale.

Tuttologo di fine competenza

Mai di minchiate rimaneva senza

Di ogni discorso ne facea un palazzo

Coi suoi ragionamenti fatti a razzo.

Leggero sia di arte che di parte,

Al primo turno ritornò su Marte.

Altri ce ne eran ma non li ricordo

Di solito del nulla me ne scordo.

Al fin Castelvetrano fece una bella cosa

A primo cittadino elesse un fiocco rosa

Bravi concittadini! Si scriva alla colonna

Castelvetrano adesso per sindaco ha una donna!

Allora saputello col suo parlare piano

Intervenne il Notaio: Il sindaco è Enzo Alfano.

Eh no signor notaio, errore qui vi coglie

Il signor Enzo Alfano del sindaco è la moglie!/

“Per correr migliori acque alza le vele

Ormai la navicella del mio ingegno”

Come mi insegna il buon Padre Dante

Riguardo ad argomento più importante:

Vi dicevo un consiglio comunale

‘Sta volta veramente eccezionale

Costituito da fini dicitori,

filosofi, scienziati e pensatori.

E a propositu di pensatori

Chi mi spirugghiu prima chi scura

A la signura di lu panificiu:

mi l’avà fari nnà bedda cuddura?

A la signora Monica Di Bella

Vulissi darici ‘nna caramella

Ma pi munnalla a lu picciliddu

Ma ci la duna? Però, sapiddu …

Ch’è comunista puru so zia

Capaci chi idda si la pistia.

E a lu so amicu Marcu Campagna

lassu nna tigghia cu la lasagna

chi l’haju taliatu, sarà lu cavuru

ultimamenti mi pari nivuru.

Ma aviti vistu a Pasquali Calamia?

Mi pari chi si persi pi la via.

Circatilu bbonu,addumati la luci,

lassà a Crocetta e carricà ‘na cruci!

Lodi a Enza Viola, la consiglieressa

Su cui piovvero voti a catinelle,

a la Badia ci vota la badessa

e tutte quante le sue consorelle.

A Peppe Curiale affido un rimorso

E si ‘un ci piaci mi fa ricorso.

Stuppia solenne piglio principesco:

fiutatelo, non sa proprio di fresco.

Il vicesindaco Biagio Virzì

Mi era sembrato così così

Annoverrato fra miti persone

Però il ragazzo è un pò furbacchione

Poichè ha stretto con la contessina

Che con amore gli guarda la bambina.

E chiudo qui il consiglio comunale

Con una citazione in generale

Ed il notaio su questa annotazione

Mi ebbe a fare un’osservazione:

su pochi membri s’appuntò il testare

molti altri ne ha il consiglio comunale!

Gli altri li ho pretermessi, che strano non vi sembri

Che è come dicevate qui trattasi di membri.

Riguardo ai membri, un giallo

Si è appena consumato

Che come tutti quanti

Di uno il sindaco è dotato

ma giunse la notizia verso le ventitrè

che avendo un solo membro

lui se n’è persi tre.

A sollevare Alfano da questo brutto tedio

si vada a Casablanca a ricercar rimedio

Vada a sud occidente, suggerisce il poeta

Chè quando perdi il membro Casablanca è la meta.

Comunque comu finisci si cunta

Dopo il consiglio passiamo alla giunta:

forse pi curpa di Biagio Virzì

di l’assessura lu primu partì;

l’autra matina appena agghiurnà

Chiara a lu Nannu s’appresentà

E pi la prescia mancu vistuta

‘n cammisa di notti e scapiddata,

cu li tappini di genti scarsi,

lu Nannu ci dissi “s’accomodassi”.

Rispunni idda “no Nannu nun trasu,

ivu a parlari cu ddù vastasu

e mi nnì scappu sta sessa matina

cu li niputi di la regina:

Mi fici veniri a Castelvetranu,

Mi misi tuttu lu munnu ‘nchianu,

je, nobildonna, putia pinsari

chi ‘nta stu ‘nfernu m’avia attruvari?

Le prime dimissioni ad Enzo Alfano

Non potti presentarle in italiano

Chè non le studia le lingue Enzino

E ancora parla in Agrigentino

E quannu parla,

nun parla chiaru

Pari di sentiri arrè a Cuffaru

Ma io, contessa Donà delle Rose,

gli misi bene in chiaro le cose:

haju travagghiatu finu a li tri

pascia a la figghia di Biagiu Virzì

e mi faciavu lavari li piatta

v’haiu pittinatu puru la atta

e vi purtavu li figghi a la scola

e vi munnava patati e citrola e li citrola,

non se lo scordi,

vi l’accattava cu li me sordi;

v’haju lavatu puru li peri

‘un m’ha paatu lu parrucchieri,

quannu vi fici la cena in rosso

vi priparavu lu broru cu l’ossu

(cu ddu rran cavuru chi si muria

E iddu accurnatu chi lu vulia)

E ghiri e veniri di iornu e di sira

Paria chi fussi la so cammarera

E mi ittastivu mmezzu la fezza

E mi faciavu passari la pezza

Na manu n’avanti e una n’arrè

E tutti cosi a spisi me.

St’jornu ci dissi je sugnu contessa

E finalmente mi sono dimessa!

Cu l’autri assessura continua la festa

Almeno pi ddù picca chi n’arrestra:

L’assessore Manuela Cappadonna

Che dicono chi travagghia a la posta

Quannu l’avutru iornu la ‘ntisi parlari

ci vuciavu a Maria “chiudi la busta!”

All’assessore Barresi Irene

Consiglio di non darsi tante pene

Chè se di pene si deve trattare

Senz’altro è meglio farselo dare.

Di questi nessun altro me ne piglio

Poiché son membri come nel consiglio.

Continuino manifesti i miei affetti

Per i pochi nipoti prediletti:

A Santu Saccu rivolgo un salutu

Chi peri peri arrè l’haju ‘ncuntratu:

macari avia statu proccupatu

“Santu, curuzzu me, ma dunni ha statu?”

Mi dissi “Nannu sugnu malatu,

la sira all’ottu sugnu curcatu”.

Lola, bella acconciatrice, di recente ha preso un treno

E veloce è arrivata dritta dritta su Sanremo.

S’ è portata le mollette e la lacca e i bigodini

Orgogliosi la plaudiano tutti i suoi concittadini

Però il dramma era in agguato nel bel mezzo di una sera

Morgan e Bugo hanno ingaggiato una rissa proprio nera

Che è accaduto? Che è successo?

Forse Bugo è andato al cesso?

Ma non c’entra proprio un Bugo questo povero cantore

Che solo la bella Lola è la causa del livore

Quando Morgan si è veduto strapazzato e scapiddato

Disse Lola, santi numi, ma come m’hai combinato?

E po’ cu Bugo si la scuttà/ , ma tutta Lola la cuminà.

E vi sembrava che fosse stanca?

La parrucchiera con mano franca

Puru a Filardo vulia scattiari

Però Maurizio fù lesto è tosto

A andare a vincere il primo posto

E sorridente sul rettifilo ci rissi

Lola ‘un naiu mancu un pilu!

All’attore Ferracane Qui senzaltro va augurato

Un bel film del tutto nuovo

Che sia proprio ben girato

E questo capolavoro va senz’altro intitolato

A Fabrizio Ferracane, uomo troppo arrapacchiato.

Alla signora Pinuccia Corda

Un prestito io faccio se lo vuole

Siccome da molti anni per il corso

Va avanti e indietro a consumar le suole

Io presto un monopattino e un diretto

per andar di negozietto in negozietto.

A lu Niputi Cicciu Puleu

Di siminatu ci lassu un feu

E un microfunu astutatu

Chi parla fora lu siminatu.

A lu beddu Peppe Salernu

Lu Nannu lassa ricordo eterno

E la sula gran vasata

Di sta gran carnevalata ,

e stabilisci chi pi sempri vali

chi ogni annu pi ogni carnevali

a Peppi un lassitu sia lassatu

pi esseri pi sempri ammintuatu.

A me niputi Eliu Indelicatu Ci dissi

– Gioia mia chi vo’lassatu?

E iddu, chi ha statu scannaliatu,

Mi rispunnì _- assà mi metti di latu,

chi seru ‘mpizzu comu unu cacatu

e sempri all’urtimu m’haju allagnatu.

E cu rispettu parlannu, a vossia

Mi mettu a priari a Santa Rusulia.

Qui di Quarrato ho la fotografia,

uomo sciarriatu con l’ortografia,

però il Signore misericordioso

la penna biro gli mise a riposo;

ora un teatro da poco gestisce

a cui la fama d’altri impallidisce

ma si arrè torni a fari lu scrivanu

Alessà, ti fazzu cariri li manu.

Ad Enzo Bucca viene consigliato

L’utilizzo di mezzo cingolato:

così il sabotatore da strapazzo

le ruote gliele taglia co ‘sto cazzo.

A tutti li parrini cu tutti li parrocchi

Lassu sutta la tonaca miliuna di pirocchi.

A li carabineri cu tutta la polizia

Appizzata a dda cosa lassu nna microspia

In modu chi quannu indaganu dintra un postu scurusu

Rinescinu a taliari dintra ad ogni pirtusu.

talianu sulu avanti picchì pi lu darrè

in casu di bisognu c’è Giovanni Cecè.

Ai pescatori di Selinunte,

il cui travaglio non è transeunte,

che non respirano a pieni polmoni

e che di alghe hanno pieni gli arpioni,

l’avvertimento mio non è morbido:

qui c è qualcuno che pesca nel torbido,

che fa a tre sette però senza il morto,

che, per diporto, li prende per il porto.

Di ognuno di questi anni in cui non ho testato

Importanti ricordi nel cuore ho conservato.

Quando è venuto Gigino Di Maio

Qui era da poco successo un guaio:

la bomba d’acqua aveva lasciata

la Città sporca e tutta scassata;

le 5 stelle gli dissero: “Gigi,

tu che sei uomo di grandi servigi

che hai altissimo senso di Stato,

questo disastro va riparato;

Gigi rispose alla presa d’assalto

“Amici miei, non mi intendo d’asfalto

Se le buche da voi riparerete,

io porto la coca cola e le aranciate”.

Un giorno di giugno fù organizzato

un corteo lungo e legalizzato

del quale il nome fu un po’ curioso:

“Sono Castelvetranese non sono mafioso”

e giusto in coda dentro il corteo

s’era introdotto pure Matteo

che di rimando lì li riprese: “Sono mafioso non castelvetranese”

Ogni tanto sentivo le sirene

Perché lo Stato a noi ci vuole bene

A chiddi chi si paranu la panza

A turnu ci riala ‘nna vacanza,

E poiché siamo in tema di regali

Ricordo le cartelle esattoriali.

Noi siamo cittadini di gran classe

E da noi non si pagano le tasse

Di rado ci passiamo dalla banca

E voi mi chiederete:” e’ zona franca?”

Vi prego, qui si rischia un gran pasticcio:

Franca non so, però fu zona Ciccio.

Con riguardo all’ospedale

Vostro Nannu ha la risposta

All’arduissima questione

Che si pone della sosta.

Vergognoso è che un dottore

Vi parcheggi per ore e ore,

che feriti ed ammalati

sian così maleducati

da non giungere appiedati con dispregio del cartello

tanto caro al sor Marcello:

se volete che più spazio

metta fine al manicomio,

suggerisco immantinente

sdirrupate il nosocomio.

A tutti i giornalisti sparlitteri

Chi vennu di continuo peri peri

E chi vulissiru pigghiari li spisi

Sulu sparlannu a lu me Paisi,

A cu vinni prima e cu verrà doppu

A riminari mmerda cu lu sgroppu

Ci dicu ora prima chi moru

Chi l’intervista la fannu a so soru.

A Biagio Sciacchitano, di Triscina vedetta,

Ci vogghiu cunsignari na’ scupa e na’ paletta

Pi cogghiri li tozza e li balati

Di li casi chi foru sdirrupati.

Basta! chi m’abbisognu spirugghiari,

l’ Eguagliatrice sentu tuppuliari

e mentri mi priparu pi abbruciari

vuatri priparativi a ballari

prima di l’occhi chiuriri

je vogghiu ringraziari

a li suli fimmini chi mi vosiru abbarari

chi la Carlinu e la Gelsominu

st’annu mi ficiru un beddu… fistinu.

Ci vediamo un altr’altro anno a Dio piacendo

intanto un buon consiglio ve lo rendo

nel caso in cui foste poco decisi

sul modo di passare st’autri misi:

A tutte le signore del paese

Vo’ consigliare trenta volte al mese

L’incontro ripetuto con lo scettro

Ch’è simbolo di Priapo ed è il suo spettro;

consiglio che lo scettro sia contorto

chè più efficace vi sarà il conforto

e a tutte garantisco in fede mia

la guarigione da ogni malattia.

E anche ai maschi, fuori d’imbarazzo

Un consiglio io do, visto l’andazzo:

a volte, cari amici, vi conviene

anzicchè darlo male, prenderlo bene!

Infine vi rinnova grati inchini

Donna Luigia dei Pallavicini

E dopo di lu Nannu questa predica

Si permette di chiudere con dedica:

“Al professor Calcara che ha ascoltato,

lascio un oggetto che non ho citato

non ho citato e che non cito ancora

perché sono pur sempre una signora;

ma egli ,che è persona perspicace

ed è proprio per questo che mi piace

sappia che è un di quei crin

che qui da noi tirano più del carro e più dei buoi.”

Assunta pigghia un bucali di vitru

Chi cu s’affenni nni paa mezzu litru.