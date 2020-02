Domenica Folgore - Gattopardo. Continua l'"esilio" per la mancata agibilità dello stadio

di: Redazione - del 2020-02-26

Folgore - Gattopardo si disputerà domenica primo marzo alle ore 15 a Castellammare. Un esilio, che dura dal primo di dicembre, per problemi relativi all'agibilità dello stadio "Paolo Marino", per la quale ancora non arriva la relazione da parte della ditta incaricata delle verifiche.

La società è molto amareggiata per quest'altro rinvio e anche gli ultras non sanno più se possono seguire la squadra, a causa delle spese di viaggio. Giorno 15, arriverà il Casteltermini, quasi uno spareggio per la promozione in Eccellenza e si teme che non arrivi la tanto attesa agibilità da parte della Questura.