(Video) Coronavirus, stamane riunione dei Sindaci in Prefettura. Alfano: "Non bisogna assolutamente farsi prendere dal panico"

di: Redazione - del 2020-02-26

Si è tenuta questa mattina, presso la Prefettura di Trapani, la riunione dei Sindaci della provincia, dei rappresentanti dell’Asp Trapani e delle Forze dell’Ordine convocata dal Prefetto Ricciardi in merito alla diffusione del coronavirus in Sicilia.

Come conferma il Sindaco Enzo Alfano “in Sicilia non vi è alcun focolaio, le scuole rimarranno aperte e le pubbliche manifestazioni non subiranno restrizioni. Ai Sindaci è stato chiesto di non prendere decisioni autonome. Il Prefetto ci ha invitato a stare molto attenti a quelle attività commerciali che fanno sparire prodotti essenziali dagli scaffali oppure che aumentano in maniera sconsiderata i prezzi su alcuni presidi igienico sanitari.

In questo momento occorre rispettare le semplici regole sanitarie dettate in questi giorni. Chi proviene dalle zone a rischio è bene, per senso civico, che rispetti una quarantena volontaria. In caso di sintomi influenzali bisogna evitare di andare immediatamente in Pronto Soccorso ma occorre mettersi in contatto col proprio medico di base per avere le indicazioni più corrette. Vi terrò aggiornati, ha concluso il primo cittadino, non bisogna assolutamente farsi prendere dal panico”.