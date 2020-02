Becchina sulle dimissioni dell'Ass. Donà delle Rose: "Un abbandono che non può che dispiacere.."

del 2020-02-28

Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di Gianfranco Becchina il quale, a proposito delle dimissioni da Assessore di Chiara Modìca Donà delle Rose, ha voluto dire la sua:

"“C’è qualcuno che non vede, perché non ha gli strumenti per vedere”, è una considerazione della contessa Donà Dalle Rose, che estrapolo dalla sua lunga, significativa intervista rilasciata ad Elio Indelicato, e che oltre ad avermi colpito particolarmente mi ha fatto riflettere.

Principalmente su coloro che hanno minimizzato ed anche accolto con favore -arrampicandosi sugli specchi dei consueti intramontabili e vuoti bizantinismi - la rinuncia, carica di grande amarezza, di una nobildonna che non avremo mai più la ventura di vederla incrociare il cammino impraticabile di una terra baciata dagli dei e bistrattata da coloro che dicono di amarla.

Un abbandono che non può che dispiacere, e che mi induce a stigmatizzare la consolidata attitudine dei locali bastian contrari per principio, di cui non smetteranno mai di fare sfoggio. Come dono del cielo, la persona capace di scuotere il dormiente, di stimolare in lui la voglia di quel mai perdonato “fare”, di distoglierlo dall’antica “voluttuosa immobilità”, è apparsa per smentire l’assioma che ci vuole irredimibili.

Sapeva di avere i numeri per farlo; una lunga esperienza personale e familiare in quel di Sardegna e non solo, con i risultati di grande prestigio universalmente noti che da soli avrebbero dovuto sottrarla ai distinguo dei detrattori seriali.

Li abbiamo, invece, visti all’opera da subito, timorosi di vedere emergere la loro incapacità di potersi confrontare con chi in concreto il fare ce l’ha nel sangue.

Campioni di vuote critiche, come se avessero potuto mettere sul piatto un minimo di loro capacità creativa, passata o ipotizzabile. Privi della più pallida idea sul da farsi per uscire dall’immobilismo che ci affligge. Tomasi di Lampedusa faceva dire al principe Salina: “… il sonno è ciò che i Siciliani vogliono, ed essi odieranno sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali; …”. "