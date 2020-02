Castelvetrano. Assegno per nuclei familiari con almeno 3 figli minori. Ecco il modello da presentare entro il 31.01.21

del 2020-02-27

In un momento di crisi e dalla constatazione della presenza di una fetta di popolazione in condizioni di povertà, il comune di Castelvetrano, malgrado il dissesto economico, è riuscito a prevedere la concessione di un assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori per l'anno 2020.

Destinatari del beneficio i nuclei familiari con almeno tre figli minori con un valore dell'ISEE pari a €8.788,99.

Anche il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo può richiedere il contributo, purchè i figli minosri siano iscritti nel suo stato di famiglia e convivano insieme. La concessione è estesa anche ai cittadini di tutta l'unione europea residenti, "o cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; o cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria", secondo quanto riportato nell'avviso pubblico.

L’importo dell’assegno, se spettante nella misura intera, è pari a € 145,14 mensili per tredici mensilità, per un importo annuale € 1.886,82.

La domanda, il cui modello trovate in allegato in questo articolo, deve essere presentato presso l'ufficio protocollo del comune di Castelvetrano entro il 31 gennaio del 2021, insieme a copia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente, attestazione I.S.E.E., Copia del codice IBAN. Per i cittadini extracomunitari, bisogna allegare fotocopia del permesso di soggiorno di lungo periodo o fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

La domanda è inoltre reperibile sul sito istituzionale del comune di Castelvetrano, presso l’Ufficio Servizi Inps sito c/o la III Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino, piazzale G. Cascino n. 8 del Comune di Castelvetrano.