S.Ninfa. Al via il 3 marzo il laboratorio per l'altare di S.Giuseppe al Centro sociale. Ecco il programma

di: Comunicato Stampa - del 2020-02-28

Anche quest'anno l'amministrazione comunale organizza, in occasione della ricorrenza della festività di san Giuseppe, un altare, al fine di riscoprire e mantenere le antiche tradizioni circa la lavorazione del pane, coinvolgendo anziani, giovani e cittadini volontari di tutte le età. Il laboratorio per la realizzazione dei pani votivi che adorneranno l’altare al Centro sociale, inizierà lunedì 3 marzo e proseguirà, in tre fasi, fino al 17.

Mercoledì 18 marzo, alle 10, ci sarà la benedizione dell'imponente architettura votiva. Le visite all'altare saranno possibili il 18 e il 19 marzo, giorno consacrato dal calendario liturgico al santo falegname, dalle 10 alle 23.

Il caratteristico «pranzo di li virgini» si terrà a mezzogiorno del 19: si tratta di un rito che affonda le sue radici nell'atto d'amore di un singolo o di una famiglia nei confronti del bambin Gesù, della Madonna e di san Giuseppe, impersonati da tre bambini che una volta venivano scelti tra quelli più bisognosi, ai quali, almeno in quella circostanza, veniva offerta la possibilità di mangiare a sazietà.

Il laboratorio, sottolinea l'assessore ai Servizi sociali Rosario Pellicane, «nel corso degli anni ha aiutato a promuovere l'integrazione generazionale e la trasmissione degli antichi saperi, contribuendo all'abbattimento dei pregiudizi e delle barriere legate alla distanza anagrafica e culturale tra anziani e giovani».

Per la realizzazione dell'altare, l'amministrazione comunale ha destinato seimila euro all’acquisto dei prodotti necessari.