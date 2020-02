Ecco le disposizioni sul Corona Virus della Regione Siciliana

In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, consultare immediatamente un medico, informare il proprio medico se si è viaggiato o se si è stati a stretto contatto con qualcuno che ha viaggiato nelle zone dove sono stati segnalati focolai di Coronavirus e presenta sintomi respiratori.Se si ha febbre, tosse e difficoltà respiratorie rivolgersi immediatamente a un medico, in quanto ciò potrebbe essere dovuto a un'infezione respiratoria o ad altre gravi condizioni. (N.B.: in Italia chiamare il numero verde per la Sicilia 800 458787 oppure 112 1500 ).I sintomi respiratori associati a febbre possono avere una serie di cause e, a seconda della propria storia personale di viaggi e circostanze, il Coronavirus potrebbe essere una di queste cause. Se si hanno sintomi respiratori lievi e nessuna esperienza di viaggio verso o all'interno delle zone dei focolai, praticare attentamente l'igiene respiratoria e delle mani e restare a casa fino ad avvenuto recupero, se possibile.