Scommesse nello sport in aumento in Italia e non solo. Il trend continua

di: Luca Beni - del 2020-02-28

Vola il settore delle scommesse sportive, dato che nel 2019 è riuscito a collezionare numeri da record, con una raccolta superiore ai 4,8 miliardi di euro. È la migliore testimonianza della passione degli italiani per questa attività ludica, considerando che qui da noi si trovano molti estimatori del betting.

Naturalmente la situazione relativa alle scommesse cambia da regione a regione, e da città a città: alcuni centri sono infatti noti per via di un numero maggiore di persone che scommettono, altri invece spiccano per le grandi cifre spese per punto vendita. Vediamo dunque di approfondire questo argomento, studiando i dati proposti dagli ultimi rapporti.

Scommesse sportive, il 2019 in numeri

Dal Nord al Sud, da Bolzano alla Sicilia, il gambling è un settore che registra un segno positivo. Stando ai numeri elaborati da Agimeg, infatti, a Bolzano ad esempio ognuna delle 24 agenzie di scommesse è riuscita a raccogliere 1 milione di euro circa nel 2019, e nessun’altra città in Italia ha raggiunto un tale rapporto.

In Sicilia il Decreto Dignità ha avuto l’effetto di diminuire il numero di punti vendita: esemplare ad esempio il caso di Caltanissetta, - 21 % di punti vendita nel 2019. Per quanto concerne le altre città, Napoli ha nuovamente guadagnato la testa della classifica dei centri con la spesa più alta nel complesso (oltre 123 milioni di euro). Il podio viene chiuso da Roma con 69 milioni di euro circa, e Milano, con 45 milioni di euro. Poi è opportuno passare al trend delle scommesse virtuali, che ha visto un grande incremento nel 2019.

Operatori che si occupano di scommesse sportive online come William Hill , ad esempio, stanno contribuendo al segno positivo del settore: il bookmaker inglese ha ottenuto una quota sulla spesa pari al 2,47%. Se invece si analizzano i dati complessivi sulle scommesse virtuali, si arriva ad un totale della spesa online superiore ai 277 milioni di euro.

E il 2020 come sta andando?

Se da un lato il 2019 ha registrato dati ottimi, dall’altro il trend pare non volersi arrestare nemmeno in questo 2020. È un discorso che vale sia per le scommesse effettuate in agenzia, sia per quelle telematiche, visti i numeri di questo gennaio. Durante il primo mese di quest’anno le agenzie fisiche sul territorio hanno raccolto oltre 116 milioni di euro , con un podio rimasto invariato rispetto al 2019, dunque formato dal terzetto Napoli, Roma e Milano.

Qual è, invece, la situazione relativa alle scommesse online? Il betting digitale ha raccolto 27,5 milioni di euro circa, e ancora una volta la classifica delle città più “spendaccione” vede Napoli in cima, con Roma e Milano che si riconfermano seconde e terze. Dunque gli italiani dimostrano di apprezzare molto le scommesse, sia per quanto riguarda il comparto digitale, sia per le agenzie fisiche, e il 2020 sta proseguendo lungo la rotta già tracciata lo scorso anno.