La "fuga" dei tre consiglieri, le dimissioni invocate e non solo. Oggi alle 18 su Cnews.it intervista ai Consiglieri Manuzza e Giancana

del 2020-02-28

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18,00, avremo negli studi di Castelvetranonews il capogruppo consiliare del Movimento cinque stelle Antonino Manuzza e il consigliere comunale Antonio Giancana.

Ci racconteranno come sono andati i fatti che hanno portato all'allontanamento dei tre consiglieri comunali, dichiaratisi indipendenti, dal loro gruppo e come lo stesso gruppo, in maniera coesa e compatta, continuerà a lavorare in consiglio comunale. Vi aspettiamo numerosi. Potete interagire con noi inviandoci le vostre domande.