Domenica visite guidate gratuite al Parco Archeologico di Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2020-02-28

Visite guidate gratuite nel Parco Archeologico di Selinunte domenica 1 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica. Un’iniziativa promossa in collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia Occidentale, per consentire a cittadini e visitatori di conoscere meglio zone archeologiche come Selinunte e Segesta accompagnati da guide specializzate e abilitate.

“Il Parco di Selinunte accoglie e patrocina con entusiasmo la Giornata Internazionale delle Guide Turistiche, una figura professionale importante che svolge con orgoglio il ruolo di ‘ambasciatore’ del territorio accompagnando i visitatori alla conoscenza del nostro straordinario patrimonio archeologico e la nostra storia” dichiara l’architetto Bernardo Agrò, direttore del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria. “Un rapporto, Guide/Parco, che si incardina nella offerta dei servizi che il nuovo corso della gestione del Parco ha in attuazione insieme ai cantieri di restauro.”

Domenica 1 marzo la manifestazione, che avrà inizio alle ore 10:30, sarà coordinata dalla nuova struttura di “accoglienza e valorizzazione” del parco. La Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations e promossa Italia dalla ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche), si celebra il 21 febbraio, ma l’iniziativa si estende fino al weekend successivo.

Le visite guidate si svolgeranno alle ore 10:30 e 11:.30, con incontro alla biglietteria del Parco. L’ingresso sarà gratuito in coincidenza con la prima domenica del mese. Per info e prenotazioni: +39.338.7842978

La lista delle visite guidate, con le relative locandine, si può trovare sul sito dedicato www.giornatadellaguidaturistica.it e sulla pagina Facebook Giornata Internazionale della Guida Turistica.