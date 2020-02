"Vito, disabile cvetranese, abbandonato dalla famiglia non ha un letto dove dormire". Appello degli amici

del 2020-02-27

Una chiamata speciale per aiutare un amico è stata ricevuta dal direttore di Castelvetranonews, avv. Elio Indelicato. Vito è un ragazzo di Castelvetrano, rimasto solo dopo un brutto lutto, abbandonato dai familiari, aiutato dal mese di maggio da due amici, che hanno voluto raccontare la sua condizione. Al momento, Vito vive in un bed and breakfast, pagato dagli amici, che in anonimato cercano di garantire un pasto caldo e quanto necessario per l'igiene personale.

Si sono rivolti ai servizi sociali, ai quali Vito è noto, e per il quale sarebbe necessario un amministratore di sostegno. "Mio padre mi ha cacciato" ha dichiarato Vito ai microfoni di Castelvetranonews.

Numerosi gli appelli su facebook da parte degli amici che, in attesa della fine delle procedure, hanno mobilitato la comunità, tra cui alcune attività e l'associazione "Angeli per la vita". Ma da stasera Vito non avrà più un tetto, ecco l'appello nel video dei due amici, che chiedono che si trovi una soluzione.