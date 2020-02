CVetrano, Comune revoca per morosità la concessione del palazzetto dello sport “Don Pino Puglisi"

di: Redazione - del 2020-02-28

Revocata la concessione per la gestione e uso del Centro Sportivo Polivalente di proprietà comunale denominato “Don Pino Puglisi", sito in via Pier Santi Mattarella a Castelvetrano.

Il Centro Sportivo Polivalente era stato dato in gestione dal Comune ad un'associazione sportiva attiva nel settore della pallavolo che l'aveva in gestione dal novembre del 2017 (clicca qui per leggere l'articolo in cui vi raccontavamo dell'affidamento) a fronte di un canone annuo ammontante ad € 3.050,00.

Alla base della revoca una morosità dell'associazione nei confronti del Comune di oltre sei mila euro.