I consiglieri Maltese, Ditta e Coppola segnalati al “Comitato Probiviri” per l'espulsione dal M5S. Dura nota del Meetup locale

di: Comunicato Stampa - del 2020-02-27

A seguito della fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle dei 3 dissidenti, questo Gruppo Attivisti interviene e chiarisce, quanto segue:

Fin da subito, dopo l’insediamento, dell’amministrazione, i consiglieri Ditta e Maltese, a seguito di alcune scelte, in potere al sindaco, preferivano manifestare degli “appetiti politici”, con mire personali, che sanno di squallida e vecchia politica (voglio questo, se no…… mi comporto….. ecc.), anziché discuterne in modo democratico in seno al gruppo generale attivisti. Non avendo ottenuto quanto richiesto, si allontanavano da tutte le attività sane della politica del Movimento 5 Stelle.

Stiamo parlando di attività, per altro, che danno risalto alla personalità dell’attivista stesso, spirito di sacrificio, gazebi, incontri diretto con i cittadini, risoluzione di molti problemi in tempo reale e anche la partecipazione alle spese economiche, anche se esigue, per l’affitto della sede, spese gestionali e collette per piccoli interventi sul territorio.

Più volte invitati a partecipare alle riunioni del gruppo, non davano nessuna risposta e questo fa pensare che talvolta la politica fa uscire il peggio di sé. La politica è servizio al cittadino, è sacrificio, è la voglia di mettersi a disposizione della collettività. I cittadini sono gli unici datori di lavoro dei politici, valore fondante del Movimento 5 Stelle.

Quanto chiesto, invece, va meritato e non preteso.

Quanto accaduto significa tradire il proprio mandato elettorale e la scelta dei cittadini, significa non avere rispetto del simbolo stesso del M5S, del gruppo e del Sindaco Alfano che, grazie alla vittoria ha permesso loro di far parte del massimo consesso civico, tramite il premio di maggioranza.

Inoltre, il consigliere Maltese, ha dichiarato cose non vere, lui non è un fondatore, a nessun titolo, gruppo che già era esistente a Castelvetrano. Possiamo solo dire che è stato un valido collaboratore, come tanti altri che si sono spesi alla causa. Ha ricoperto la carica di “Organizer”, per sei mesi, ma come tanti altri che si sono avvicendati, né più e né meno.

Per concludere, dopo quanto accaduto, dopo votazione all’unanimità, i consiglieri Maltese, Ditta e Coppola, sono espulsi dal gruppo attivisti locale perché non più idonei e segnalati al “Comitato Probiviri” per la successiva espulsione dal Movimento 5 Stelle stesso.

Il Meetup M5S Castelvetrano 5 stelle chiede le loro dimissioni, da consiglieri comunali.

In fede

Gruppo attivisti