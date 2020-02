Tassa di soggiorno, il Comune invita gli albergatori a versarla

del 2020-02-28

L’Ufficio tributi del Comune di Castelvetrano invita tutti i titolari di strutture ricettive a regolarsi in merito alla tassa di soggiorno, trasmettendo all’Ente, così come previsto dalla normativa vigente, il conto giudiziale tramite il modello T 21 (in allegato) da inviare al seguente indirizzo: tributi@comune.castelvetrano.tp.it.

Il Comune ricorda che: “l’albergatore che riscuote per conto del Comune la tassa di soggiorno, introdotta nel 2014 – come chiarito la Guardia di finanza in una nota – riveste, infatti, la qualità di agente contabile e quale incaricato di pubblico servizio, se non provvede nei modi e nei tempi previsti all’obbligo di versamento di quanto riscosso dai clienti per conto dell’ente pubblico, si rende appunto responsabile del grave delitto di peculato”.