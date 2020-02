Stadio Paolo Marino verso la riapertura. Finisce "l'esilio" della Folgore

di: Redazione - del 2020-02-28

Sembra proprio in dirittura d' arrivo la riapertura dello stadio "Paolo Marino" di Castelvetrano. L'assessore allo sport Filippo Foscari ha, infatti, ricevuto la tanto attesa relazione positiva da parte della ditta che ha effettuato i controlli allo stadio in termini di sicurezza.

Lo stesso assessore porterà la documentazione al Commissariato per l inoltro alla Questura deputata al rinnovo dell'agibilità. Per la prossima gara interna della Folgore (domenica 15 marzo) non dovrebbero esserci problemi, con buona pace dei tifosi e degli sportivi.

Intanto, appuntamento domenica, alle 15, a Castellammare per l' incontro dei rossoneri contro la Gattopardo che dovrebbe essere l'ultima partita in "esilio" della Folgore.