Tassa di soggiorno, replica dell'Ass. Albergatori Selinunte verso l'Uff. Tributi: "Non avete contezza di quanto incassato nel 2019"

del 2020-02-28

L’Associazione Albergatori Selinunte, a rettifica di quanto dichiarato dall’ufficio Tributi attraverso l’articolo pubblicato su Castelvetranonews.it in data 28.02.2020 riportante il titolo: “Tassa di soggiorno, il Comune invita gli albergatori a versarla” , dichiara che gli albergatori associati hanno diligentemente provveduto a versare l’imposta di soggiorno 2019 conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente ed al regolamento comunale che ne disciplina l’applicazione, come si evince dall’elenco di seguito dettagliato.

Aeroviaggi spa - Costanza Beach - 45.630,00;

Giunone srl - Grand Hotel Selinunte - 16.800,00;

Mondoturismo srl - Triscinamare - 5.644,00;

Seltur srl - Admeto, Alceste e Althea Palace - 24.216,00;

GST srl - L’Oasi di Selinunte Hotel & Resort - 84.325,00;

Atos Gestioni srl - Selinunte Beach – Club Esse - 26.323,00;

Lavanda srl - Paradise Beach Hotel & Resort - 36.858,00;

Momentum Gestioni srl - Momentum - 18.726,50;

Totale imposta di soggiorno 2019 - Associazione Albergatori Selinunte - 258.522,50

A tal proposito è opportuno rettificare l’invito dell’ufficio tributi che, probabilmente, pare non abbia ancora piena contezza di quanto la tesoreria comunale abbia incassato nel 2019 in merito a tale imposta.

La rettifica che l’Associazione Albergatori Selinunte si accinge a pubblicare, è mirata a restituire dignità al comparto alberghiero che, troppo spesso, l’ufficio tributi è avvezzo a screditare non considerando quanto sia diventato gravoso conquistare e veicolare flussi turistici in un territorio che di turistico non offre più elementi attrattori organizzati a reggere il confronto con località turistiche molto più mature ed attrezzate.

Nonostante tutte le avversità e i disagi che il territorio offre, registrate e segnalate puntualmente dal turista attraverso la pubblicazione di un’infinità di recensioni negative che, comunque, non vengono recepite dagli enti che governano detto territorio, nonostante tutto, gli albergatori, riunitisi con l’Amministrazione Comunale, solo pochi giorni addietro, giovedì 20.02.2020, ricevono un plauso dal Sindaco e dal Vice Sindaco per il riscontro puntuale del versamento dell’imposta di soggiorno della stagione 2019 addirittura incrementata rispetto alla precedente stagione 2018.

È pertanto fuori luogo l’invito dell’Ufficio Tributi il cui contenuto è espressamente in netto contrasto con le congratulazioni che il Sindaco, appena una settimana prima, ha voluto esplicitare complimentandosi per la puntualità e l’incremento dei versamenti effettuati dagli albergatori.

L’Associazione Albergatori Selinunte invita l’Ufficio Tributi a concedere maggior rispetto ad un comparto imprenditoriale che, a fatica, mantiene i suoi impegni e comunque si dimostra propositivo auspicando un partenariato costruttivo, sempre in attesa di un tavolo tecnico perenne che l’istituzione della Consulta Comunale del Turismo pone a disposizione, la cui sede è la più indicata per un confronto propositivo delle ipotesi progettuali e strategiche per il territorio.

L’ASSOCIAZIONE ALBERGATORI SELINUNTE

Il Presidente Paolo Masella