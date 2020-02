Tra calcio e passione l'Eleonora Folgore tra le squadre blasonate del campionato di terza categoria

di: Elio Indelicato - del 2020-03-01

Il fascino della terza categoria dove trovi anche squadre blasonate con trascorsi in serie D come il Paceco, lo stesso Salemi, ma soprattutto la grande sportività e la gioia di dare quattro calci ad un pallone su terreni spesso polverosi, calpestati anche da “giovani nonni”.

Merito del famoso motto decubertiano “l’importante non è vincere ma partecipare”, anche la Figc di Trapani presieduta da Bruno Lombardo, grande conoscitore del calcio siciliano, che è riuscito a raggruppare 10 società, 8 del trapanese con una puntatina anche a Santa Margherita e Camporeale.

Giovanni Sacco, capitano della Eleonora Folgore che con gli “anta” sulle spalle la domenica non rinuncia a scendere in campo: “Sono dieci le formazioni che partecipano in questo unico girone A della provincia di Trapani e sono “la Belice sport di Partanna in testa alla classifica, la Libertas Trapani, formata da ragazzi tutti di colore ospiti del centro di accoglienza di Trapani, la Margheritese 2018, il Trasmazzaro di Mazara, il Città di Salemi, l’Accademia Belice Calcio, l’ Eleonora Folgore, il Canmporeale Calcio, il Paceco e la Primavera Marsala. Devo sottolineare la grande correttezza e accoglienza che troviamo ogni domenica e questo fa bene allo sport”.

Per la cronaca la prima accede in seconda categoria mentre la seconda, la terza, la quarta e la quinta disputeranno i play off. La favorita è la squadra di Partanna ma deve fare i conti con la Libertas degli che la tallona ad un solo punto. C’è di bello che non esiste la retrocessione se non “moralmente”.

Nella foto l’Eleonora Folgore, presieduta da Vitaliana Ingoglia, vice presidente Antonio Infranca, massaggiatore Luca Longo e allenata da Cosimo Giaramita, dove troviamo elementi che hanno anche calcato i campi dell’Eccellenza : Alessio Curiale, Andrea Montoleone, Domenico Bonura, Fabio Fazzino, Daniele Cirillo, Gaspare Cucchiara, Giovanni Bellafiore, Giovanni Graffeo, Ismael Adam’s, Iosha Siracusa, Kassim Longo, Marco Mistretta, Marco Sacco, Leonardo Messana, Antonino Catanzaro, Giuseppe Di Maio, Giuseppe Catanzaro, Giuseppe Giancana, Samuele Giannilivigni, Santo Calabrese, Vincenzo Mistretta, Vito Aiello e Giovanni Sacco.